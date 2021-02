Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα κάθονται στον πάγκο στο φετινό All Star Game, με το όνομα του Ντέβιν Μπούκερ να μην βρίσκεται στις επιλογές της Δύσης, κάτι το οποίος δεν άρεσε και πολύ στον ΛεΜπρόνύμ Τζέιμς.

Βλέποντας τα ονόματα των παικτών που ανακοινώθηκαν, τα οποία προέκυψαν έπειτα από επιλογές των προπονητών, ο Τζέιμς έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στο ΝΒΑ!!! Τόσο απλά»

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι ο Μπούκερ έχει ακόμα ελπίδες να βρεθεί στο All Star Game. Ο λόγος είναι ότι αυτή την στιγμή ο Άντονι Ντέιβις των Λέικερς είναι τραυματίας και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα αγωνιστεί, έτσι ο σταρ των Σανς έχει αρκετές πιθανότητες να είναι ο αντικαταστάτης του.

Δείτε το σχετικό post του ΛεΜπρόν Τζέιμς:

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that.

— LeBron James (@KingJames) February 24, 2021