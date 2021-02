Με τον κόσμο τους στο πλευρό τους θα υποδεχτούν απόψε (3:00) τους Ράπτορς οι Μπακς στο «Fiserv Forum». To παράρτημα του υπουργείου Υγείας στο Μιλγουόκι έδωσε τη συγκατάθεσή του στο αίτημα των Μπακς, οι οποίοι για το πρώτο μισό της σεζόν, θα μπορούν να φιλοξενούν στο γήπεδο το 10% της χωρητικότητας του γηπέδου, σχεδόν 1.800 θεατές δηλαδή.

Βέβαια οι Μπακς δεν πρόκειται να βάλουν απευθείας αυτόν τον αριθμό αλλά η επιστροφή του κόσμου θα γίνει σταδιακά. 250 απόψε, 500 την Πέμπτη, 750 την Παρασκευή και 1.800 από τη Δευτέρα και μετά.

Αυτά ισχύουν για το πρώτο μισό της σεζόν καθώς για τη συνέχεια της σεζόν θα υπάρξει επανεξέταση με τους Μπακς να ελπίζουν ότι θα μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 25% της χωρητικότητας.

The Bucks just announced they will begin admitting a reduced crowd of 1,800 into home games starting tonight against Toronto: pic.twitter.com/jD9NKN38qs

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 16, 2021