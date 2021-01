Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας γνώρισε την ήττα από την Μπασκόνια, με τον Μάικ Τζέιμς να είναι ο… μοιραίος της αναμέτρησης για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στα 8″ για το φινάλε του ματς με τους Βάσκους, ο αμερικανός παίκτης προχώρησε σε μια κάκιστη επιλογή, με το σουτ του να είναι άστοχο.

Μέσω των social media ο 30χρονος σχολίασε τη φάση, τονίζοντας πως ήταν μια «φρικτή επιλογή στο τέλος».

«Φρικτή επιλογή στο τέλος. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πρώτη ήττα μέσα σε δύο μήνες, σίγουρα δεν μπορεί να σε κάνει να νευριάσεις. Μαθαίνεις και προχωράς» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάικ Τζέιμς.

Terrible decision at the end. Gotta be better but first loss in two months can’t never be mad. Learn and move on

