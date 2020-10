Τα εμπόλεμα μέρη στη Λιβύη υπέγραψαν συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλες τις περιοχές της Λιβύης», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη, αναρτώντας βίντεο από την τελετή της υπογραφής της συμφωνίας.

«Τα λιβυκά μέρη κατέληξαν σε μια συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός σε όλη τη Λιβύη. Το επίτευγμα αυτό συνιστά μια σημαντική καμπή προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη», ανέφερε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.



Η συμφωνία υπογράφηκε έπειτα από πέντε ημέρες συνομιλιών στη Γενεύη οι οποίες οργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη έγιναν της επικεφαλής της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην χώρα Stephanie Williams.

Good news for the Libyans!

The 5+5 joint military committee talks at @UNGeneva are culminating in a historic achievement when the Libyan parties sign a permanent ceasefire agreement throughout #Libya.

Watch the live broadcast of the signing right NOW: https://t.co/TMoKiPmFcw pic.twitter.com/s8WVwGFMGM

— UN Geneva (@UNGeneva) October 23, 2020