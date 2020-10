Στη μάχη που δίνει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον κοροναϊό μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αναφέρεται ο μεσαίος γιος του.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ερικ Τραμπ δηλώνει πως ο πατέρας του είναι «αληθινός πολεμιστής», ζητώντας από τους υποστηρικτές του να προσευχηθούν.

«Θα αγωνιστεί με την ίδια δύναμη και πίστη που τον διακατέχει για να πολεμάει για την Αμερική κάθε μέρα» προσθέτει.

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.

— Eric Trump (@EricTrump) October 2, 2020