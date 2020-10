Μεγαλώνουν όμως οι φόβοι

Αποφασισμένος να δείξει ότι ο κοροναϊός δεν πρόκειται να τον καθηλώσει είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι New York Times, ετοιμάζει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, με σκοπό να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει.

Μπορεί οι φόβοι για την υγεία του αμερικανού προέδρου, τόσο λόγω ηλικίας, όσο και γιατί θεωρείται παχύσαρκος, να μεγαλώνουν ώρα με την ώρα, ωστόσο ο ίδιος -με τις εκλογές να πλησιάζουν- έχει το μυαλό του μόνο… στο να δείξει ότι ο κοροναϊός δεν μπορεί να τον καταβάλλει.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι NYT, αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί ακόμα και σήμερα. Σκοπός του διαγγέλματος, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι να δείξει ότι εκείνος είναι πλήρως λειτουργικός και η κυβέρνησή του συνεχίζει το έργο της ανεπηρέαστα.

Έχει συμπτώματα

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τους New York Times που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ασυμπτωματικός.

Παρουσιάζει ελαφρά συμπτώματα, που θυμίζουν αυτά του κρυολογήματος.

Ποιος θα πάρει τη θέση του αν αρρωστήσει βαριά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν ότι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 και τίθενται σε καραντίνα άμεσα.

«Απόψε, η πρώτη κυρία και εγώ διαγνωστήκαμε θετικοί στον κοροναϊό», ανέφερε μέσω Twitter ο 74χρονος πρόεδρος της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου.

«Θα αρχίσουμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσής μας αμέσως. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί!», πρόσθεσε ο μεγιστάνας, πληκτρολογώντας τη λέξη «μαζί» με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Σε σημείωμά του που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία, ο γιατρός του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως αναμένει ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του «απερίσπαστος», και θα παραμείνει στην αμερικανική προεδρία για τη διάρκεια της «ανάρρωσής του».

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία πάνε αμφότεροι καλά», διευκρίνισε ο Δρ. Σον Κόνλεϊ.

Here’s official notification from Trump’s physician on the president’s positive covid test. pic.twitter.com/3sO4DOizLE — Andrew deGrandpre (@adegrandpre) October 2, 2020

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται το ταξίδι που προβλεπόταν να κάνει ο Ρεπουμπλικάνος στη Φλόριντα σήμερα για να μιλήσει σε προεκλογική εκδήλωση.

Σε ομάδα υψηλού κινδύνου ο Τραμπ

Εντωμεταξύ, πολλά διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν πως ο Τραμπ θεωρείται πως ανήκει στη λεγόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου, τόσο εξαιτίας της ηλικίας του, όσο και επειδή είναι υπέρβαρος.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σύμφωνα με έρευνα του Λάνσετ από τον Μάρτιο, το ποσοστό θνησιμότητας από Covid-19 ανέρχεται σε 8,6% στην ηλικιακή ομάδα των 70 και άνω.

Ο Μπάρι Ντίξον, γιατρός ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, είπε ότι ο Τραμπ θα κινδύνευε ακόμα περισσότερο αν πάθαινε πνευμονία, η οποία συνδέεται με υψηλή θνησιμότητα στους ασθενείς με κοροναϊό, ειδικά αυτούς από 65 και άνω.

Μάλιστα, ο γιατρός από την Αυστραλία αναφέρει ότι ένα άτομο με κοροναϊό στην ηλικία του Τραμπ (74 ετών) έχει 1 στις 25 πιθανότητες να πεθάνει.

Apropos of nothing, according to our systematic review and meta-analysis of the age-stratified IFR of COVID-19, a 74-year-old person who catches the disease has a 1 in 25 risk of death pic.twitter.com/sKTGHB0aoJ — Health Nerd (@GidMK) October 2, 2020

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Τραμπ σε περίπτωση που νοσήσει σοβαρά

Αν ο Τραμπ ασθενήσει βαριά και δεν μπορεί να συνεχίσει τα καθήκοντά του, τότε τη θέση του θα αναλάβει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς.

Δεν είναι γνωστό αν ο Πενς είναι και αυτός θετικός. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε την «αγάπη» και τις «προσευχές» του στο προεδρικό ζεύγος μέσω Twitter.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Σε περίπτωση που και ο Πενς αρρωστήσει σοβαρά, τότε τα ηνία των ΗΠΑ θα αναλάβει η «νέμεση» του Τραμπ, η Νάνσι Πελόζι.

Πάντως, σύμφωνα με το CNN σε απόμονωση έχει τεθεί ήδη η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ήταν σε στενή επαφή με τον Τραμπ.