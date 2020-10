«Σε καραντίνα» τίθεται ο Ντόναλντ Τράμπ όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter, όπως και η σύζυγός του Μελάνια λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter.

«Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ , χωρίς να διευκρινίσει τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση, ή το πού θα βρίσκεται.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

