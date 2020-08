Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να προκριθεί απέναντι στη Γουλβς, καθώς εκτός από την ατυχία έπεσε πάνω και σε έναν ανεκδιήγητο διαιτητή. Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι από τους Άγγλους, όμως δεν βρήκαν το γκολ και το ευρωπαϊκό τους ταξίδι ολοκληρώθηκε. Μετά από 381 μέρες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω των Social Media ευχαρίστησε τους παίκτες για το υπέροχο ταξίδι και για τις θρυλικές στιγμές που έζησαν όλοι μαζί.

Αναλυτικά:

Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε μετά από 381 μέρες. Ευχαριστούμε για τις θρυλικές στιγμές που ζήσαμε! Συνεχίζουμε δυνατά! Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! / Our European journey has concluded after 381 days. #ThankYou for the legendary moments! We continue strong! #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/Eu27bLFaGn

