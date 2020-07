Συνεχίζονται οι προκλήσεις

Προκαλεί για μια ακόμη φορά η τουρκική κυβέρνηση, εκδίδοντας νέα Navtex για έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου στην ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Σύμφωνα με τη Navtex είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν έρευνες από σήμερα 21/7 έως τις 2 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται περίπου 200 μίλια ανατολικά της Κρήτης και περίπου 180 μίλια νότια του Καστελόριζου.

Όπως εκτιμούν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, πρόκειται για την ίδια περιοχή στην οποία πριν μερικούς μήνες είχε κινηθεί το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

Τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθούν με ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Υπερπτήσεις πάνω από Καστελόριζο και Στρογγύλη

Mετά την έκδοση της Νavtex με την οποία η Τουρκία αναγγέλλει σεισμικές έρευνες νότια του Καστελόριζου, οι Τούρκοι προκάλεσαν και από αέρος με δύο υπερπτήσεις στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη Στρογγύλη και στη Μεγίστη στα 12.500 πόδια.