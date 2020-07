Έτοιμη για τη μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι η Γουλβς του Νούνο Εσπίριτο Σάντος, η οποία ανακοίνωσε με έναν ξεχωριστό τρόπο την ώρα διεξαγωγής της ρεβάνς στο «Μολινό».

Οι «λύκοι» ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία με άρωμα… Αρχαίας Ελλάδας, θέλοντας έτσι να τιμήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στη φωτογραφία φέρεται να δίνουν το «παρών» ο Ντιόγκο Ζότα, ο Γουίλι Μπολί και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Wolves 🆚 Olympiacos has been confirmed for 8pm, Thursday 6th August.

Pre-order the programme with this unbelievable @louisecobbold79 painting on the cover.

Available now: https://t.co/ByVYy1lo8W pic.twitter.com/ZSonE5CBDL

— Wolves (@Wolves) July 10, 2020