Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, παρέμενε ακόμη στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας, καθώς παρουσιάζει επίμονα συμπτώματα της μόλυνσης από τον κορονοϊό.

«Ο πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Τζόνσον. «Πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο».

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian, o ηγέτης της Βρετανίας θα παραμείνει στο νοσοκομείο «για όσο χρειαστεί».

Ο βρετανός πρωθυπουργός, που τελούσε σε απομόνωση στη Ντάουνινγκ Στριτ, διακομίστηκε σε νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό και ο γιατρός του πρότεινε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Πρόκειται για «προληπτικό μέτρο, καθώς ο πρωθυπουργός συνεχίζει να έχει συμπτώματα μόλυνσης από τον κορονοϊό που επιμένουν, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε πως προσβλήθηκε», αναφέρει το δελτίο Τύπου που διένειμε ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον, 55 ετών, έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δύναμης που ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, την 27η Μαρτίου. Τέθηκε σε απομόνωση σε διαμέρισμα της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Την Παρασκευή, ενημέρωσε πως θα συνεχίσει να τελεί σε απομόνωση, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό.

