Πολλές ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος αποφάσισαν να μοιράσουν γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, μετά την απόφαση της αναβολής της Premier League, λόγω της εξάπλωσης του Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι, πήρε την απόφαση τα γεύματα του αγώνα κόντρα στην Μπέρνλι και στην Αρσεναλ να τα δώσει σε τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.Οι άνθρωποι της Σίτυ μέσω του twitter ανακοίνωσαν την σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογες κινήσεις έκαναν η Άστον Βίλα, η Μπράιτον, αλλά και η Φούλαμ.

We've made a number of donations within the local community following the postponement of our Premier League games against Arsenal and Burnley.

💙 #ManCity https://t.co/Sk7cL3QwMp

— Manchester City (@ManCity) March 14, 2020