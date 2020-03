Την επίλεκτη ομάδα ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας «Polis Özel Harekât Dairesi» στέλνει στον Έβρο η Άγκυρα.

Σύμφωνα με δήλωση του τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού 1.000 κομάντο εστάλησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προκειμένου να εμποδίσουν τις επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων από τις ελληνικές αρχές.

Μάλιστα δεν άργησαν να υπάρξουν και βίντεο από τις περιπολίες των Τούρκων κομάντο στον φράχτη του Έβρου, ενώ από την άλλη μεριά φαίνονται οι ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν τη δική του περιπολία.

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.

What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 6, 2020