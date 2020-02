Ακυρώσεις πτήσεων, πλοία που έμειναν δεμένα στα λιμάνια, ποδοσφαιρικοί αγώνες που αναβλήθηκαν: η καταιγίδα Κιάρα σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη, ιδίως τη Βρετανία, προκαλώντας ζημιές, πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Στη Βρετανία, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την κακοκαιρία, έχουν σημειωθεί προβλήματα στα δρομολόγια των αεροπλάνων, των τρένων και των πλοίων, αφού η καταιγίδα συνοδεύεται από ισχυρή βροχόπτωση και ριπές ανέμου που πνέουν με ταχύτητα άνω των 130 χιλιομέτρων την ώρα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό την Αγγλία και την Ουαλία, λόγω των ανέμων. Περίπου 92.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα και πολλοί ποταμοί υπερχείλισαν.

Η Met Office κατέγραψε ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χιλιομέτρων στο Αμπερντάρον, στη βόρεια Ουαλία.

Στο Στάνμορ, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου, ένας γερανός σε ένα εργοτάξιο δίπλωσε στα δύο «σαν μακαρόνι», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter μια κάτοικος, η 36χρονη Λίντσεϊ Γουελς.

Πρόκειται για κατάσταση γνώριμη και στην Ελλάδα…

Ένας ατρόμητος σέρφερ στο Χάστινγκς, κοντά στο Σάσεξ, αποφάσισε να δαμάσει τα κύματα την ώρα που η καταιγίδα Κιάρα μαινόταν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο σέρφερ έχασε τη σανίδα του και έμεινε μες τη μέση της αφρισμένης θάλασσας.

Ωστόσο, το σκάφος του Λιμενικού που πήγε να τον σώσει κόντεψε να αναποδογυρίσει από την ορμή των κυμάτων και του αέρα.

Our colleagues out on a shout at @Hastingsrnli . It doesn’t get much closer than this to capsize. Hope you all get back safely. pic.twitter.com/GbNc1609GL

Tελικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν στη στεριά σώοι και αβλαβείς.

Οι άνεμοι στη Βρετανία ήταν τόσο ισχυροί που περίεργα πράγματα συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ένας άνδρας κατάφερε να γίνει… Μαίρη Πόππινς, καθώς αυτός και μία κινητή ομπρέλα απογειώθηκαν από την ορμή των ανέμων.

Μάλιστα, το hashtag #MaryPoppins έγινε πρώτο trend στο βρετανικό Twitter.

#StormCiara is helping this guy with his Mary Poppins pic.twitter.com/J6HqAgoEgr

Aπό την άλλη, οι κάτοικοι σε ένα σπίτι ξύπνησαν και ανακάλυψαν ένα αξιολάτρευτο γουρουνάκι στην εμφανώς ταλαιπωρημένη οροφή.

Πώς κατέληξε το γουρουνάκι εκεί; Προφανώς το πήρε ο αέρας!

So we’ve woken up to find a pig on top of our roof??? 🤣 🤷🏽‍♂️ #StormCiara pic.twitter.com/p3RykDy2da

Mία από τις αγαπημένες ασχολίες των Βρετανών είναι φυσικά να τα… πίνουν στην παμπ. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να τους εμποδίσει η Κιάρα!

Am from Yorkshire! This is ow we spend r days during #StormCiara 🍻 pic.twitter.com/GBnWAzNW8X

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Η British Airways έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες της που επρόκειτο να φτάσουν ή να αναχωρήσουν σήμερα από αεροδρόμια του Λονδίνου να αναβάλουν την πτήση τους. Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης πολλές πτήσεις της από το αεροδρόμιο Χίθροου.

BA 777 Touch & Go from todays #StormCiara show. 👏 pic.twitter.com/sn3MOJ1BuG

Η Network Rail, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Βρετανίας συνέστησε στον κόσμο να μην μετακινείται με τρένο σήμερα παρά μόνο αν είναι «απολύτως αναγκαίο» και προέβλεψε ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα μέχρι και αύριο το πρωί. Πολλές εταιρείες ακύρωσαν ή μείωσαν τα δρομολόγια και την ταχύτητα των τρένων τους.

🚫🌧️#StormCiara – London #Euston is currently CLOSED due to overcrowding and will operate exit ONLY until it is safe to reopen the station.

🚫Avanti West Coast are advising passengers NOT TO TRAVEL

ℹ️ Further information can be found here – https://t.co/Ldp084XGnO https://t.co/MWGB3SU5oJ

— National Rail (@nationalrailenq) February 9, 2020