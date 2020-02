Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, της Ταϊλάνδης όταν ένοπλος εισέβαλε στο χώρο και σκόρπισε τον θάνατο.

Ο ταϊλανδός υπαξιωματικός σκότωσε τουλάχιστον 21 άτομα και τραυμάτισε άλλους 57 σε μια επίθεση πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας.

Μετά από ώρες διαπραγματεύσεων ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Το εμπορικό κέντρο την ώρα της επίθεσης ήταν γεμάτο πολίτες πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να μείνουν κρυμμένοι για ώρες προκειμένου να σωθούν.

Οι μαρτυρίες που έχουν έρχονται στο φως δείχνουν το φόβο των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο.

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE

— Piriyathep K (@PKinbangkok) February 8, 2020