Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών από έναν στρατιώτη που άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο σε κατάσταση αμόκ.

«Ο στρατιώτης χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο και πυροβόλησε αθώα θύματα, με αποτέλεσμα πολλά να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ αρκετοί είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι.

Πάντα κατά την αστυνομία, ο στρατιώτης έκλεψε ένα όχημα από το στρατόπεδό του πριν εξαπολύσει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο.

Μια περιοχή με ακτίνα 2 χιλιομέτρων γύρω από το σημείο του μακελειού έχει αποκλειστεί.

Μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος μετέδιδε live την επίθεση μέσω Facebook.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

• Soldier opens fire killing at least 12 • Posting live updates on Facebook • Near Terminal 21 shopping mall, Korat • Reports that he has taken hostages on the 4th floor #Thailand #Shooting #Korat pic.twitter.com/fvah806MmQ

Panic in the mall after a Thai soldier went on a shooting rampage in Nakhon Ratchasima, now holding 21 hostages

A combined operation of police & army is underway to look for the shooter who killed at least 12 people in #Thailand 🇹🇭https://t.co/TnofxM4eaI pic.twitter.com/fkYfcqtEag

— Saad (@SaadAbedine) February 8, 2020