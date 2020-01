Πρώτη φωτογραφία με τον νέο κοροναϊό, ο οποίος εξαπλώνεται με ταχύτατο ρυθμούς σε πόλεις της Κίνας προκαλώντας πανικό στους κατοίκους δημοσίευσε η Κίνα.

Ειδικότερα η φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε στο Twitter από την εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας δείχνει πως φαίνεται ο νέος κοροναϊός μέσα από μικροσκόπιο.

The Chinese disease prevention authority Friday released electron microscopic images and information of the first novel #coronavirus that Chinese experts had discovered. pic.twitter.com/EchRakBv0z

— People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020