Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο Τζέφρι Πάιτ μίλησε για εξαιρετική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, για τον απολογισμό της πολύ επιτυχημένης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον μαζί με τον πρωθυπουργό, προκειμένου «να καταγραφούν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας το 2020».

Excellent meeting with Foreign Minister @NikosDendias to review his very successful visit to Washington with @PrimeministerGR and to map out next steps in further enhancing the US-Greece relationship in 2020. pic.twitter.com/EZuYHlM1kt

