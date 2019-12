View this post on Instagram

“Reverse it baby…😏“ ____________________________________________________ Περσινό, αλλά σούπερ φαν! Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως…😘 Καλό καλοκαίρι από εμάς και κάντε κανένα ανάποδο να σας δούμε 😏 ____________________________________________________ #reversechallenge #ohyeah #mykonos #edenviewmykonos