Η Αλίκη ανέβασε με μεγάλη επιτυχία το θεατρικό έργο του Σομερσετ Μωμ "ΘΕΑΤΡΙΝΑ" το οποίο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση και έγινε και κινηματογραφική ταινία αλλά με τίτλο "Πονηρό θηλυκο.. κατεργάρα γυναίκα", όπου προστέθηκαν και βιογραφικά στοιχεία από την ζωή της ίδιας της Αλίκης! . Ακομα μια μεγάλη εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία της! — #alikivougiouklaki✔️