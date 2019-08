Το κατώφλι του υπουργείου Οικονομικών πέρασε ο τέως πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος συναντήθηκε με τον ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα.

Encounter with the former President of the Eurogroup, Mr. @J_Dijsselbloem pic.twitter.com/7M7DvKgh91

— Χρήστος Σταϊκούρας (@cstaikouras) August 2, 2019