Η αινιγματική ανάρτηση

Ακόμη μία διεθνή εμφάνιση μετρά η επιτυχημένη τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα, καθώς πρωταγωνιστεί σε καμπάνια του Netflix.

View this post on Instagram Once again between the scenes… @pantelis_toutountzis A post shared by Eleni Foureira (@foureira) on Apr 19, 2019 at 7:00am PDT

Η πανέμορφη τραγουδίστρια αναστάτωσε τους χιλιάδες φαν της παγκοσμίως με την ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενώ εξίσου αινιγματική ήταν και η περιγραφή της: «Can you guess what’s in common between Casa De Papel and Eurovision?@netflixes 🇪🇸».

«Μπορείτε να μαντέψετε το κοινό στοιχείο ανάμεσα στο Casa De Papel και την Eurovision;» ρώτησε η Ελένη και πλήθος φαν της έσπευσαν να μάθουν κάτι παραπάνω για το εν λόγω εγχείρημα της τραγουδίστριας.

Η καμπάνια του Netflix Espana δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες πριν τον τελικό της φετινής Eurovision, στον οποίο η Ελένη Φουρέιρα έκανε μία «εκρηκτική» performance ενττυπωσιάζοντας, για ακόμα μία φορά, όλη την Ευρώπη και μία ημέρα αφότου κυκλοφόρησε, από την Panik Records, το πρώτο της διεθνές EP, «Gypsy Woman».

Το σποτ αποτελεί μία παρωδία της original σειράς «La Casa De Papel» με λίγο πιο… καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Κατά το σενάριο, η Betty Missiego, που εκπροσώπησε την Ισπανία στην Eurovision του 1979 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνει μία επίλεκτη ομάδα Ισπανών καλλιτεχνών που έχουν πάρει μέρος στο διαγωνισμό με στόχο να… κλέψουν το κρυστάλλινο μικρόφωνο, το τρόπαιο που παίρνει ο νικητής και να το επιστρέψουν στη χώρα τους που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εδώ και 40 χρόνια.

Τον ρόλο αυτό φυσικά και ανέλαβε η Ελένη Φουρέιρα. Η pop queen εμφανίζεται με την κωδική ονομασία «Λισαβόνα», το όνομα της πόλης στην οποία έγινε η περσινή Eurovision και φορώντας την ολόσωμη φόρμα με την οποία παρουσίασε το «Fuego» στο διαγωνισμό, καθήλωσε όλους τους θεατές.

Το βίντεο γυρίστηκε πριν λίγες ημέρες στην Ισπανία και η δικής μας Ελένη Φουρέιρα είναι η μοναδική μη Ισπανίδα που πρωταγωνιστεί σε αυτό.