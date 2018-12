Επίσκεψη – έκπληξη στα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ πραγματοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος μάλιστα από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια. Με αυτό τον τρόπο, ο αμερικανός πρόεδρος έλυσε το «μυστήριο» με τη φωτογραφία του Air Force One το οποίο εθεάθη νωρίτερα πάνω από την Ευρώπη.

Ο Τραμπ, αφού αντάλλαξε ευχές με το διοικητικό και στρατιωτικό προσωπικό της αμερικανικής βάσης αλ Ασάντ, δυτικά της Βαγδάτης, δήλωσε ότι δεν έχει σχέδια να αποσύρει από το Ιράκ τον αμερικανικό στρατό, όπως αποφάσισε πρόσφατα με τη Συρία.

Αντιθέτως, «θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Ιράκ σαν βάση, αν θελήσουμε να κάνουμε κάτι στη Συρία» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος θα σταματήσει και σε αμερικανική βάση στην Γερμανία, στην πτήση της επιστροφής στην Ουάσινγκτον.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw

— Sarah Sanders (@PressSec) December 26, 2018