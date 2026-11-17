Ο δείκτης του ρολογιού βρισκόταν μόλις στις 07.59 το πρωί, όταν τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων «χτύπησαν» με την ειδοποίηση μιας βιντεοανάρτησης του Αλέξη Τσίπρα.

Και υπήρχε λόγος που ήρθε τόσο νωρίς: με αυτήν ανακοινώθηκε πως το προγραμματικό συνέδριο που είχε αποφασιστεί από την Πολιτική Επιτροπή πριν από περίπου ένα μήνα προτείνεται να μετατραπεί σε ιδρυτικό συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – τη μετατρέπει δηλαδή προεκλογικά σε κόμμα με κανονικά όργανα, καταστατικό (το οποίο ακόμα δεν έχει) και συναποφασισμένες θέσεις.

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«Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο. Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης», ανέφερε ο Τσίπρας στην επέτειο των έξι μηνών από την αρχή του νέου εγχειρήματος

. «Της διαμόρφωσης της Συμπαράταξής μας, σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής. Αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση παντού». Μαζί με τη φυσιογνωμία του, αλλάζει και ο χρόνος του, καθώς αντί για τέλη Ιανουαρίου μετατίθεται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Γιατί άλλαξε γνώμη ο Τσίπρας

Γιατί, όμως, υπήρξε αυτή η αλλαγή; Επισήμως, γιατί ο χρόνος των εκλογών άλλαξε από την πλευρά της κυβέρνησης και μετατέθηκε στο τέλος της τετραετίας. Ακόμα όμως και αν δεν το παραδέχονται στην Αμαλίας, είναι εμφανές πως το σημερινό μοντέλο οργάνωσης, αλλά και λήψης αποφάσεων, δεν λειτουργεί όπως θα το ήθελαν – και απόδειξη δεν είναι απλώς οι φήμες για αλληλοφαγώματα στο επιτελείο της ΕΛΑΣ, αλλά και η πρόσφατη παραίτηση της Χρύσας Γκαβανίδου από το Εθνικό Συμβούλιο, με αφορμή τις θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Και προφανώς, με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ξεπεράσουν προεκλογικά τα καρφιά των αντιπάλων τους περί «κόμματος ΙΧ», να βάλουν τέλος στη συζήτηση περί παλιών και νέων στελεχών (η οποία, ωστόσο, από εκείνους άνοιξε πρώτη) και να θέσουν ένα χρονικό πλαίσιο για όσους βουλευτές θέλουν να παραιτηθούν ώστε να μετάσχουν στο εγχείρημα – το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις εκλογές απ’ ό,τι το τέλος του έτους, το οποίο δυσκόλευε πολλούς ανεξάρτητους.

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Συσπείρωση και επιφυλάξεις

Σε παράλληλη δράση, λίγες ώρες μετά, το νόστιμον ήμαρ έφτασε για τη Νίνα Κασιμάτη, την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, με τρόπο συμβολικό – για την επιστροφή στο πολιτικό της σπίτι, που εγκατέλειψε την περίοδο των μνημονίων:

«Καλωσορίζω σήμερα στο ΠΑΣΟΚ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, που επανέρχεται στη Δημοκρατική Παράταξη για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντηση. «Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου, που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ. Τις αρχές και τις αξίες του οποίου τιμώ», σχολίασε η βουλευτής Β’ Πειραιά, η οποία από χθες είναι και επίσημα η 37η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ως ελληνικός λαός, είμαστε αντιμέτωποι με εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις, που απαιτούν συσπείρωση στη Δημοκρατική Παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εκφραστής της και είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα», επεσήμανε. Η Κασιμάτη είχε αποχωρήσει από το κυβερνών ΠΑΣΟΚ το 2010, λόγω της διαφωνίας της με την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, ενώ από το 2015 εκλεγόταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Η επιστροφή της Κασιμάτη αποτελεί την πρώτη που δεν είναι εντελώς ανώδυνη, καθώς εκφράσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί από τη βουλευτή την πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης για την τότε ηγεσία του κόμματος δεν έχουν ξεχαστεί απολύτως στη βάση της παράταξης – και κυρίως στην παπανδρεϊκή πτέρυγα. Το διάστημα που μεσολάβησε από την ανεξαρτητοποίησή της ως την ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, φαίνεται πως διευκόλυνε την αποδοχή της από τις περισσότερες εσωκομματικές πτέρυγες, που αποδέχονται την ανάγκη «πανστρατιάς» και του μεγάλου στόχου. Χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει πως γκρίνια δεν υπάρχει, παρότι αυτή μένει σε επίπεδο ιδιωτικό και, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν γίνεται δημόσιο.