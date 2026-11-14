Θα μιλήσω για τον Κωνσταντίνο, πριν μιλήσω για το θέμα, σε έναν διαφορετικό τόνο λόγω της πολύ στενής προσωπικής σχέσης και της οικειότητας. Πολλά χρόνια συνυπήρχαμε αυτήν την τελευταία Κυριακή των Διεθνολογικών Συναντήσεων. Προφανώς και με τη Φωτεινή Τσαλίκογλου. Καθόμασταν σε αυτό εδώ το τραπέζι ανταλλάσσοντας απόψεις για διάφορα φιλόδοξα θέματα, τα οποία προσδιόριζε ο Στέλιος Περράκης, προσπαθώντας να αντλήσει εκ του αποθέματος των ομιλητών ιδέες οι οποίες να βρίσκονται σε συνάφεια με το βασικό αντικείμενο των συναντήσεων, που είναι διεθνολογικό. Εν πάση περιπτώσει, αφορά τον κόσμο, τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων. Αναφερόμενες βεβαίως στον κόσμο, οι συναντήσεις αναφέρονται και στην Πολιτεία, το Κράτος, ως βασικό υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και ως βασικό δρώντα στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.

Στο βιογραφικό του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που κυκλοφόρησε ευρέως πριν από λίγες εβδομάδες συνοδεύοντας την αναγγελία του θανάτου του, παρατήρησα ότι παραλείπεται η θητεία του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία είχε εκλεγεί και υπηρέτησε για σχεδόν πέντε χρόνια ως καθηγητής της Κοινωνιολογίας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Εξελέγη με πρόταση του Δημήτρη Τσάτσου, παιδικού και επιστήθιου φίλου του έως το τέλος της ζωής του Δημήτρη, το 2010. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς του έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο υπό τον τίτλο «Για μια άλλη Πολιτεία: Μνήμη Δημήτρη Τσάτσου», που εκδόθηκε το 2022 (στις Εκδόσεις Καστανιώτη). Πρόκειται για έναν διάλογο με το ύστατο βιβλίο, το κύκνειο άσμα του Τσάτσου υπό τον τίτλο «Πολιτεία», με τον οποίον τιμά την έννοια της Πολιτείας, στην οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο πατέρας του, ο Θεμιστοκλής Τσάτσος.

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Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις σε έναν μη ελληνόφωνο ποια είναι η διαφορά μεταξύ Πολιτείας και Κράτους. Και αν διαβάσετε το συνταγματικό κείμενο, θα δείτε ότι είναι πρωτίστως υφολογική, σημειωτικού χαρακτήρα, η επιλογή των όρων. Οταν η διάταξη προϋποθέτει ένα κράτος που έχει ισχύ και επιβάλλεται, χρησιμοποιείται ο όρος «Κράτος». Οταν πρόκειται για μία ρύθμιση παροχικού χαρακτήρα, συνδεδεμένη κυρίως με αξίες και κοινωνικά δικαιώματα, το Σύνταγμα προτιμά τον όρο «Πολιτεία». Ο όρος Πολιτεία αποδίδει κάτι πιο ήπιο, συμπεριληπτικό, συμμετοχικό. Το Κράτος, και μόνο από τον συνδυασμό του «κ» και του «ρ» και την αναγωγή στο ρήμα «κρατώ», σημαίνει βεβαίως αυτό που και ο τίτλος της σημερινής συνάντησής μας θέτει, ένα είδος Λεβιάθαν1.

Παιδί του Μεσοπολέμου

Ο Κωνσταντίνος ήταν «συγκάτοικός» μου για πέντε χρόνια στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στο ίδιο γραφείο, κατά κυριολεξία το γραφείο του Δημήτρη Τσάτσου. Εγραψα δε σε μία δήλωση την ημέρα του θανάτου του ότι ήταν και ο χρήστης της ίδιας τηβέννου. Της τηβέννου του Δημήτρη Τσάτσου, που είχε ραφτεί από ιεροράπτη με τα δεδομένα της παλαιάς εποχής. Ο Κωνσταντίνος, με την ελευθεριότητα που είχε σε πολλές κινήσεις του, την αστική, την είχε δανείσει στον αδερφό του, τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, γιατί για μία ταινία του της δεκαετίας του ’80 χρειαζόταν κάτι που να θυμίζει ιερατική στολή, άρα γιατί όχι μία τήβεννο; Αγωνίστηκα να πάρω πίσω την τήβεννο αυτή!

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Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, εκτός από λαμπρός και μείζων κοινωνιολόγος, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του έργου του στην πολιτειολογία, στη θεωρία του κράτους. Η πολιτειολογία ήταν και το αντικείμενο της έδρας του Τσάτσου, της έδρας του Γενικού Δημοσίου Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο, Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτειολογία. Ισως για κάποιους η πολιτειολογία είναι μία εκδοχή κάπως αρχαϊκή, κάπως παρωχημένη, ενώ η «θεωρία του κράτους» κάπως πιο σύγχρονη, κάπως πιο αριστερή. Πάντως στη Γαλλία η κλασική Allgemeine Staatslehre του Jellinek, που αποδίδεται συχνά ως Γενική Πολιτειολογία, έχει μεταφραστεί από τα γερμανικά στα γαλλικά από έναν λησμονημένο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, περιπετειώδη ως τύπο αλλά ενδιαφέροντα, τον Γεώργιο Φαρδή (Georges Fardis). Κατά τη μυθολογία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, έχασε τους τίτλους των σπουδών στην Πετρούπολη κατά τη Ρωσική Επανάσταση και είχε πρόβλημα να εκλεγεί τακτικός καθηγητής – δεν εξελέγη ποτέ – αλλά μετέφρασε τον Jellinek, αυτός ένας Ελληνας, από τα γερμανικά στα γαλλικά με το πρώτο μέρος να φέρει τον τίτλο Théorie générale de l’État (τώρα η αρχική έκδοση έχει επανακυκλοφορήσει ως, George Jellinek, L’État moderne et son droit, trad. française par Georges Fardis, avec la collab. d’un groupe de Jurisconsultes, Bnf/ Hachette, 2023).

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Ο Τσουκαλάς φυσικά τα ήξερε όλα αυτά, τα διαισθανόταν, τα βίωνε, γιατί είχε γεννηθεί μέσα στις καταστάσεις αυτές. Ήταν ένα παιδί του Μεσοπολέμου, και μάλιστα του πιο ύποπτου. Γεννήθηκε το ’37, ο Τσάτσος το ’33. Είχαν γεννηθεί ο ένας τρία χρόνια πριν και ο άλλος ένα χρόνο μετά τη δικτατορία Μεταξά, με γονείς που είχαν τότε πολύ μεγάλη πολιτική συνάφεια, γιατί η πολιτική διαδρομή του Αγγελου Τσουκαλά ήταν περιπετειώδης και περίπλοκη. Ως ένα βαθμό και του Θεμιστοκλή Τσάτσου.

«Κρισιολογία» σήμερα

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έχει γράψει και ένα μείζον πολιτειολογικό έργο σχετικά πρόσφατα, τον «Αόρατο Λεβιάθαν: Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική σε περιόδους κρίσης» (Πόλις 2020), που ενσωματώνει και την εμπειρία της ελληνικής οικονομικής κρίσης, αλλά και της πολυ-κρίσης, της mega-κρίσης, η οποία είναι η νέα πραγματικότητα. Η νέα κανονικότητα είναι η αλληλουχία και ο πολλαπλασιασμός των κρίσεων. Μια «κρισιολογία» είναι τελικά η γενική θεωρία του κράτους, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ο Τσουκαλάς.

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Χρησιμοποιεί λοιπόν στον τίτλο αυτού του βασικού πολιτειολογικού έργου του τον εντυπωσιακό όρο «Ο αόρατος Λεβιάθαν». Και αναρωτιέμαι αν αυτό ήταν μία προεικόνιση. Τώρα όλα αποϋλοποιούνται, ζούμε την περίοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της διεκδίκησης ψηφιακής κυριαρχίας. Οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διεκδικούν κυριαρχία και συναλλάσσονται με το ισχυρότερο κράτος του κόσμου που είναι οι ΗΠΑ, η αμερικανική διοίκηση, ο ίδιος ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναλλάσσονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και συμφωνούν, σαν να είναι υποκείμενα του διεθνούς δικαίου που μοιράζονται κυριαρχία με την κλασική διεθνολογική έννοια του όρου, ως στοιχείο αναγνώρισης του κράτους.

Αυτός ο αόρατος Λεβιάθαν είναι πια μια πραγματικότητα. Τις τελευταίες 15 μέρες διεξάγεται στην Αμερική μια συγκλονιστική συζήτηση, που άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο οποίος ουσιαστικά αποδέχθηκε τις εκτιμήσεις στελεχών της εταιρείας του ότι ενδέχεται, ή θα έλεγα πιο έντονα, ότι είναι πολύ πιθανό, μέχρι το 2030 να έχει καταστραφεί η ανθρωπότητα λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επειδή η τεχνητή μάθηση, η αυτοβελτίωση, η δυνατότητα της ΤΝ να μιλάει μια γλώσσα και να συντάσσει προγράμματα που δεν κατανοούμε εμείς, μπορεί να οδηγήσει σε μία παγκόσμια καταστροφή. Μία καταστροφή της humanitas. Αρα αυτό που ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσδιόρισε στην πρώτη του εγκύκλιο, ως magnifica humanitas, μπορεί να πάψει να υπάρχει επειδή επινόησε την Τεχνητή Νοημοσύνη, την «υπερνοημοσύνη» όπως λέει ο Πρόεδρος Τραμπ.

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Η αμερικανική διοίκηση δεν αλλάζει άποψη, δεν θέλει ετερόνομες ρυθμίσεις, δεν θέλει «σκληρό» δίκαιο που να επιβάλλει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ΤΝ· θέλει soft law ρυθμίσεις, θέλει αυτορρύθμιση των εταιρειών που μετέχουν στη σχετική αγορά, αλλά πάντως η ίδια συμπράττει, προσυπογράφει τη συμφωνία των εταιρειών. Οχι μόνο προσυπογράφει, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε αυτό το μονοσέλιδο κείμενο της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, λέγοντας «αυτό είναι like a Constitution». Είναι «morally binding», αλλά πάντως είναι «like a Constitution»2.

Όπως είχα την ευκαιρία να πω στις 6 Μαΐου 2026 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πράγματι η Anthropic έχει οργανώσει μία ολόκληρη έννοια, την Constitutional AI, που δεν είναι η παλιά έννοια του digital constitutionalism, που είναι η μεταφορά στο πεδίο του ψηφιακού αυτού που συμβαίνει στο συμβατικό πεδίο, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένας κώδικας που ο κατασκευαστής εισάγει μέσα στο λογισμικό και ο οποίος εμπεριέχει αξίες, αρχές και βασικούς κανόνες, όπως την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, και με βάση αυτούς τους κανόνες πρέπει το σύστημα να κάνει alignment, ευθυγράμμιση. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ πιθανό να υποδύεται ότι κάνει alignment, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαφεύγει, άρα ουσιαστικά δεν ελέγχεται, εφόσον ο έλεγχος είναι εσωτερικός3.

AI Act

Τώρα όμως δεν μιλάμε για Constitutional AI, ούτε καν για Public Constitutional AI – όπως έχει προταθεί στην επιστημονική συζήτηση – που είναι κανόνες που τους συμφωνούμε σε δημόσια διαβούλευση, αλλά εν τέλει δεν είναι ετερόνομοι, επιβεβλημένοι από το κράτος, είναι υιοθετημένοι εταιρικά, αλλά αφού έχει ληφθεί υπόψη η κοινή γνώμη, μια μορφή διαβουλευτικής αυτορρύθμισης. Τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, «like a Constitution», το οποίο σημαίνει ότι, όπως επιφυλάσσομαι ως κράτος, ως ομοσπονδιακή administration να παρέμβω εάν θεωρώ ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας πρέπει να σας αποκλείσω από προμήθειες, όπως απεκλείσθη από το Πεντάγωνο η Anthropic – έτσι εάν πάτε να μου δημιουργήσετε πρόβλημα κυριαρχίας στο κράτος με την παλαιότατη έννοια του όρου, θα παρέμβω και θα σας το απαγορεύσω. Επίσης, θα έχω τον έλεγχο των δεδομένων όπου και αν τα συλλέγετε, χωρίς territoriality. Η φυσική εγκατάσταση των υποδομών cloud εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποκλείει την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Cloud Act του 2018, οι πάροχοι που υπάγονται στην αμερικανική δικαιοδοσία μπορούν να υποχρεωθούν, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να γνωστοποιήσουν δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, ανεξάρτητα από τον τόπο αποθήκευσής τους. Πρόκειται για ζήτημα εξωεδαφικής εμβέλειας της αμερικανικής νομοθεσίας. Συναφές αλλά διαφορετικό ζήτημα είναι η προσπάθεια της ομοσπονδιακής διοίκησης, ιδίως με το Executive Order 14365/2025, να διαμορφώσει ενιαία εθνική πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη έναντι των επιμέρους Πολιτειών.

Απλουστεύοντας μπορούμε να πούμε ότι τώρα η αμερικανική θέση – των εταιρειών και της ομοσπονδιακής διοίκησης – είναι ότι «αφού εμείς διασφαλίσουμε την ηγεμονία μας ως Αμερική, μετά θα κάνουμε και μια συμφωνία με την Κίνα». Με κανέναν άλλο, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν υπάρχει Global South, δεν υπάρχει τίποτα. Το συζήτησε αυτό ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ πριν από λίγες ημέρες στην Ουάσιγκτον, αλλά και η Κίνα λέει, ναι, θα κάνω μια διεθνή συμφωνία, αλλά επιφυλάσσομαι για την κυριαρχία μου. Κανείς δεν θα επέμβει στην κυριαρχία μου και στη σχέση μου με τις εταιρείες μου.

Προσέξτε ποιο είναι το συγκλονιστικό στοιχείο: την πρωτοπορία της τεχνολογίας στα προηγούμενα επιστημολογικά παραδείγματα την είχαν οι δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες προηγήθηκαν και στην πυρηνική ενέργεια. Ακολούθησε η Σοβιετική Ενωση και ακολούθησε πολύ αργότερα η Κίνα. Τώρα, δημοκρατικά και ολοκληρωτικά πολιτεύματα κινούνται ταυτοχρόνως ανταγωνιστικά και διεκδικούν την ίδια ηγεμονία. Είναι συγκλονιστικό, είναι η μεγαλύτερη αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας διαχρονικά. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη πρόκληση.

Η δε Ευρώπη, θεωρεί ότι έχει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεωρεί ότι έχει την AI Act, θεωρεί ότι έχει τον GDPR. Ολα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά η ΕΕ δεν κάθεται στο τραπέζι. Στο τραπέζι κάθονται οι αμερικανικές εταιρείες, σε μια δεύτερη φάση ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ηγέτης. Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι απούσα. Θέλει πολύ μεγάλη δεξιότητα για να καθίσεις στο τραπέζι αυτό και να πεις, «κάτι έχω να προσφέρω», αλλιώς δεν είσαι ρυθμιστής, είσαι απλώς καταναλωτής προϊόντων που παράγονται αλλού.

Η υπόθεση του Χομπς

Προσέξτε τώρα τι παιχνίδια παίζει η ιστορία των Ιδεών, η οποία είναι ό,τι δυσκολότερο και ό,τι συγκλονιστικότερο μπορεί να υπάρξει, δηλαδή οι διακλαδώσεις στην ιστορία των ιδεών, συμπεριλαμβανομένης και της θεωρίας του κράτους. Γιατί λέμε «αόρατος Λεβιάθαν»; Ήταν ποτέ ορατός ο Λεβιάθαν; Τι είναι ο Λεβιάθαν;

Ο Λεβιάθαν, αν για κάποιους λέω κοινοτοπίες να με συγχωρέσουν, είναι ένα θηρίο της Παλαιάς Διαθήκης. Το περιγράφει ο προφήτης Ιώβ σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το θηρίο της θάλασσας. Κάτι σαν θαλάσσιο τέρας αντιστοιχεί αυτού του Λοχ Νες που τοποθετείται σε λίμνη; Και ταυτοχρόνως υπάρχει ένα άλλο θηρίο, της ξηράς, το οποίο στην αγγλική απόδοση του εβραϊκού όρου λέγεται Behemoth, που είναι ο τίτλος ενός άλλου βιβλίου του ίδιου συγγραφέα, δηλαδή του αγαπημένου μας Hobbes4 .

Ο Hobbes έγραψε το 1651, μετά τον αποκεφαλισμό του Καρόλου Α’ και όταν έγινε ο Commonwealth, τον «Λεβιάθαν», όπου τον Λεβιάθαν τον παίρνει από βιβλικό θηρίο της θάλασσας και τον κάνει πολιτειακή οντότητα. Αλλά έπειτα από 10 χρόνια γράφει για το άλλο θηρίο, το οποίο το εκλαμβάνει ως κακό θηρίο, και αυτό το θηρίο είναι ο εμφύλιος πόλεμος5.

Ενας από τους διανοητικούς συνομιλητές του Τσουκαλά είναι ο Giorgio Agamben. Θαυμαστής του Carl Schmitt, φιλόσοφος, με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μεσαιωνική εικονογραφία. Ο Agamben εξηγεί ότι όλος ο Λεβιάθαν είναι ουσιαστικά το εξώφυλλό του, της πρώτης έκδοσης του 1651. Είναι ένα καταρχάς εικονογραφικό ζήτημα, αν είναι ορατός ή αόρατος ο Λεβιάθαν, η σημασία προσδίδεται από το πώς τον συλλαμβάνει ο καθένας6.

Πάντως ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι, «Leviathan: or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil». Στο δε εξώφυλλο απεικονίζεται όχι ένα θηρίο αλλά αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος συγκροτείται από χιλιάδες μικρά ανθρωπάκια, τα οποία είναι κολλημένα πάνω του και συγκροτούν το σώμα του, και έχουν γυρισμένη την πλάτη στην πόλη, η οποία πόλη είναι άδεια, και αυτός, ο Λεβιάθαν, είναι ο κυρίαρχος, ο οποίος έχει στο ένα χέρι το σπαθί της πολιτειακής εξουσίας και στο άλλο χέρι την ποιμαντορική ράβδο του επισκόπου. Αρα θέλει να ενώσει την πολιτειακή και την εκκλησιαστική εξουσία.

Η Commonwealth είναι το κράτος όπως το αντιλαμβάνεται ο Hobbes. Αλλά αυτή η εξουσία, που είναι αδιάφορο αν θα είναι μονοπρόσωπη, δηλαδή μοναρχική – που τότε είχε καταλυθεί, γιατί είχε αποκεφαλιστεί ο Κάρολος – ή αν θα είναι δημοκρατική, συγκροτείται γύρω από – προσέξτε τις λέξεις – έναν «artificial man», έναν τεχνητό άνθρωπο. Που δεν είναι ο Frankenstein από το μυθιστόρημα που εξέδωσε το 1818 η Mary Shelley, είναι ένας τεχνητός άνθρωπος που επιπλέον είναι «mortal God», είναι θνητός Θεός.

Πιο επικίνδυνος από τον ορατό

Γράφει λοιπόν ο Hobbes μία θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτική θεολογία. Ή θεολογική πολιτειολογία, και τα δύο. Θέλει να θέσει υπό πολιτικό έλεγχο τη θρησκεία, δεν θέλει διπλή κυριαρχία, δεν θέλει να παρεμβαίνει στο κράτος η παπική εξουσία, αλλά ούτε και η επισκοπελιανή αγγλικανική, καμία εκκλησιαστική εξουσία. Τότε διεξάγονται και συγκρούσεις με την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Σκωτίας, η οποία δεν έχει επισκόπους. Θα παρατηρούσα ότι δεν θέλει αντιπροσώπευση του Χριστού, δεν θέλει να υπάρχει επίσκοπος ο οποίος ίσταται εις τύπον και τόπον Χριστού. Θέλει μία άλλη θεωρία της αντιπροσώπευσης, όπου η αντιπροσώπευση είναι πολιτική.

Αρα λοιπόν, ο Λεβιάθαν είναι μυθικός, είναι τεχνητός, είναι ένα πρόσωπο. Αλλά τι πρόσωπο; Δεν είναι αυτό που ξέρουμε λόγω Kantorowicz, η σχέση μεταξύ του φυσικού σώματος και του πολιτικού σώματος του βασιλιά, δηλαδή του corpus naturale και του corpus politicum. Υπεράνω όλων βρίσκεται το corpus mysticum. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι και ο λαός και το ποίμνιο, η Εκκλησία των αμαρτωλών και το Σώμα Χριστού7.

Το πόσο συγκλονιστικός είναι ο Λεβιάθαν αναδεικνύεται όταν μελετάς το κείμενο σε συνδυασμό με το εξώφυλλο. Αυτό, λοιπόν, νομίζω ότι τώρα είναι άκρως επίκαιρο: Οι μεγάλες εταιρείες της ΤΝ, οι οποίες θέλουν την απόλυτη εξουσία, όπως είχα την ευκαιρία να γράψω αναλυτικά8, αναπτύσσουν τη δική τους πολιτική θεολογία, δεν αναπτύσσουν μόνο μια πολιτειολογία. Και λένε: «Το κράτος – δηλαδή ο Λεβιάθαν – δεν μπορεί να σας προστατεύσει από την απειλή του Αντιχρίστου». Ποια είναι η απειλή του Αντιχρίστου; Μπορεί να είναι η απειλή της ίδιας της Τεχνητής Νοημοσύνης που οι ίδιες αναπτύσσουν, η οποία απειλεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα! «Δεν μπορεί να σας προστατεύσει λοιπόν το κράτος από τον Αντίχριστο, θα σας προστατεύσουμε εμείς, γιατί εμείς μπορούμε να αντιταχθούμε στον Αντίχριστο»! Το κεφάλαιο το αντίστοιχο στον Λεβιάθαν, το 1651, είχε τον τίτλο «Of the Kingdome of Darknesse».

Και ποιος τα λέει αυτά τώρα; Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος μιας άλλης εταιρείας, που κάνει τη μεγαλύτερη επεξεργασία big data διεθνώς, της εταιρείας που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στα θέματα κρατικής ασφάλειας, που είναι η Palantir: ο Peter Thiel, ο οποίος δεν είναι καν καθολικός, αντικρούει τον Πάπα, θεωρεί ότι αυτά που λέει ο Πάπας για τη magnifica humanitas είναι ξεπερασμένα, ότι τα είχε απορρίψει ο Βενέδικτος ΙΣΤ’ ήδη από την υφηγεσία του το 1957, διότι φοβόταν ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί, και εμφανίζεται επειδή οι ίδιοι τον έχουν παραγάγει τεχνολογικά!9

Δείτε λοιπόν τώρα τις διαδρομές τις οποίες θα είχαμε συζητήσει σήμερα με τον Κωνσταντίνο εάν ήταν παρών και πώς μας πηγαίνει το ένα στο άλλο και κυκλώνουμε τις έννοιες. Ξαναγυρίζουμε πίσω στην αφετηρία των εννοιών αναζητώντας πάντα έναν αόρατο Λεβιάθαν, που είναι πιο επικίνδυνος από τον ορατό.

* Το κείμενο προέκυψε από την απομαγνητοφώνηση ομιλίας στην καταληκτήρια ομότιτλη στρογγυλή τράπεζα των εικοστών πρώτων Διεθνολογικών Συναντήσεων του Ναυπλίου που οργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, Βουλευτικό. Προστέθηκαν οι απολύτως αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές.

Υποσημειώσεις

Βλ. πιο αναλυτικά στη νεανική μελέτη μου, Ευ. Βενιζέλος, Σημειολογικές παρατηρήσεις πάνω στο Σύνταγμα του 1975, (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα 2/1981) 135-142 = Ευ. Βενιζέλος, Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987 (Παρατηρητής 1987) 43-64 = Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων (εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα 1994) 217 – 233 Ευ. Βενιζέλος, ‘Η απειλητική δυναμική της ΤΝ και ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕ’, Τα Νέα (3 Οκτωβρίου 2026) Ευ. Βενιζέλος, ‘Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία’ (2026) Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 138-156 με περαιτέρω υπομνηματισμό Thomas Hobbes, Behemoth: Or, An Epitome of the Civil Wars of England, from 1640 to 1660 Αντί πολλών, Horst Bredekamp, Leviathan: Body politic as visual strategy in the work of Thomas Hobbes (De Gruyter 2020) Βλ. κυρίως G. Agamben, Leviathan and Behemoth. In: Stasis: The Civil War as a Paradigm (Edinburgh University Press 2015) 19-54 Βλ. πιο αναλυτικά, Ευ. Βενιζέλος, Πολιτική θεολογία και Συνταγματική ηθική (εκδ. Αρμός 2024) ιδίως την εισαγωγή με περαιτέρω υπομνηματισμό Ευ. Βενιζέλος, 2026, ο.π (υποσημ.3) Βλ. Peter Thiel και Sam Wolf ‘The Pope and the Antichrist’ First Things (15 Ιουλίου 2026)