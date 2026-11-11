Τα ύστερα του κόσμου έχουν έρθει. Η Θεοδώρα Τζάκρη, που κάποτε αποκαλούσε το Κίνημα «κυβερνητική τσόντα», τώρα διαπιστώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πλήρες και σταθερό πρόγραμμα, δεν έχει αλλάξει ταυτότητα, ενσωματώνει λύσεις που απαντούν επαρκώς στο ερώτημα χωρίς τον Μητσοτάκη τι και αντί για τον Μητσοτάκη ποιος».

Εντάξει, προφανώς για ορισμένους στη Χαριλάου Τρικούπη, η πιστή σ’ εκείνη εκλογική της βάση στον Νομό Πέλλας μετράει περισσότερο από το τρολάρισμα που θα φάει το κόμμα σε πανελλαδικό επίπεδο όταν θα «συνεργαστεί» μαζί της.

Ενθουσιασμός

Η Κυβέλη Μάρδα είναι έτοιμη να ασχοληθεί με την πολιτική. Βγήκε σε βραδινή λαϊφστάιλ εκπομπή για να διηγηθεί τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, την καθημερινότητά τους και πολλά άλλα.

Το στέλεχος της ΕΛΑΣ δικαιολόγησε μέχρι και τα μπινελίκια που ακούνε «γονείς, μαμάδες, γυναίκες» των ποδοσφαιριστών όταν εκείνοι χάνουν μια φάση ή κάνουν κάποιο λάθος στο γήπεδο, λέγοντας: «Μέσα στη ζωή είναι αυτά. Πάνω στον ενθουσιασμό ο οπαδός μπορεί να πει και κάτι παραπάνω». Λογικό, ψηφίζει κι η εξέδρα.

Προσέγγιση

Οι σκηνές που είδαμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ ήταν απαράδεκτες, σύμφωνα με τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ προτείνει ως φάρμακο διά πάσαν νόσον των ΟΤΑ και των τοπικών αρχόντων το πρόγραμμα «Αριστοτέλης» του κόμματός του, που «προσεγγίζει διαφορετικά τη δημοκρατία, τη συμμετοχή των πολιτών και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης». Περίεργο, πάντως, γιατί η Συμπαράταξη φαίνεται να περνάει ριζοσπαστική φάση αυτή την περίοδο – άρα, οι πρακτικές αμφιθεάτρου δεν θα έπρεπε να την ενοχλούν τόσο.

Άουσβιτς

Το υπουργείο Μετανάστευσης ενημέρωσε το πανελλήνιο πως ο Θάνος Πλεύρης, κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης, θα πάρει μέρος σε εκδηλώσεις της στην Κρακοβία. Κι όχι μόνο, θα επισκεφθεί μαζί τους Άουσβιτς και Μπίρκεναου.

Να θυμίσω ότι με την υπουργοποίησή του το 2021, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ζήτησε να καταδικάσει σαφώς τη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος (εξαιτίας όσων είχε πει ως συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα του στο δικαστήριο). Τότε, συμμορφώθηκε ρητά με τις δύο τελευταίες υποδείξεις, όχι όμως με την πρώτη.