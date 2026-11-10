Νέα Δημοκρατία: Επιχείρηση «κλείστε μέτωπα»

Σε συζητήσεις με τους εξ απορρήτων του στο Μαξίμου και στις τελευταίες συνεδριάσεις με τους υπουργούς του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι λογίζει ως καθοριστικό τον βαθμό υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα «επιχειρήματα» που θα μπορέσει τελικά να προβάλλει η ΝΔ στην επίσημη προεκλογική περίοδο.

Ο Πρωθυπουργός μιλάει εσχάτως για κρίσιμο «εξάμηνο» (μέχρι και τον Απρίλιο, δηλαδή) και, έχοντας ζητήσει ευθέως από τους γαλάζιους «κυνήγι του αποτελέσματος», περιμένει ενιαία φωνή στη δύσκολη επιχείρηση να κατευναστούν οι (όποιες) ανησυχίες και να επαναπροσεγγιστούν ακροατήρια που εμφανίζονται επιφυλακτικά ή σε σοβαρή απόσταση από την κυβέρνηση.

Στην επιχείρηση «κλείστε μέτωπα» – ή έστω στην κυβερνητική προσπάθεια να αποφευχθούν νέες συγκρουσιακές εστίες, όσο μειώνεται ο χρόνος μέχρι τις κάλπες – βγαίνει και ο ίδιος μπροστά: η επιλογή του Μητσοτάκη να μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που έληξε επεισοδιακά, δεν είχε να κάνει μόνο με τον τόπο διεξαγωγής του, την έδρα του Αντώνη Σαμαρά, την Καλαμάτα, αλλά επιπλέον με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μέτωπο με τους δημάρχους.

Εξού και στον απόηχο των προειδοποιήσεων (από τον επικεφαλής της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου) για χρηματοδοτικό κενό περίπου 2,5 δισ. ευρώ στους δήμους και για κινητοποιήσεις πριν από το τέλος του έτους, ο Μητσοτάκης έσπασε τον κουμπαρά για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση με προαναγγελίες άμεσων πιστώσεων αλλά και με δεσμεύσεις συνεννόησης με τη ΔΕΗ για ρύθμιση οφειλών και για δημιουργία ειδικού τιμολογίου για τους δήμους.

Γέφυρες σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Στην ίδια κατεύθυνση οι διαμαρτυρίες αγροτών και κτηνοτρόφων οδηγούν σε έκτακτες συσκέψεις στο Μαξίμου – εντός των ημερών αναμένονται συζητήσεις για πιθανά μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών, π.χ., θέμα που σηκώθηκε κατά την πρωθυπουργική περιοδεία στη Μεσσηνία.

Εξάλλου και στις Σέρρες ο Μητσοτάκης μίλησε απευθείας με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, επιχείρησε να δείξει κατανόηση σε πολλά από τα αιτήματά τους και αναμένεται πλέον να προσδιοριστεί τηλεδιάσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη.

Το θέμα των αγροτικών πληρωμών (στις 30 Νοεμβρίου για όσους παραγωγούς υπέβαλαν την αίτηση ενίσχυσης έως και χθες) είναι κρίσιμης σημασίας, με βουλευτές της περιφέρειας να αναγνωρίζουν το βαρύ κλίμα και τις δυσκολίες στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων.

Ενδιαφέρον είχαν και οι προ ημερών συνομιλίες του Μητσοτάκη με μητροπολίτες, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ευρύτερη η επιχείρηση «γαλάζιες γέφυρες», με αφορμή τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κειμηλίων.

Για την κυβέρνηση πάντως τα δύσκολα είναι μπροστά: γνωρίζει αφενός ότι ακολουθεί σύντομα η δοκιμασία της εορταστικής αγοράς (προετοιμάζονται πρωτοβουλίες ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς), αφετέρου ότι ένα από τα ανοιχτά στοιχήματα της κυβέρνησης είναι εκείνο που σχετίζεται με τη λειτουργία του κράτους – ο Μητσοτάκης σήμερα δίνει το «παρών» στην παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr, με τον ίδιο να διαφημίζει από πέρυσι «συνδυαστικές κινήσεις» για την αποκατάσταση του «αισθήματος εμπιστοσύνης στα τρένα».