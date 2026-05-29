Η λέξη «ποδοβόλεϊ» βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον τραυματισμό του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έμεινε για σχεδόν 1½ μήνα εκτός δράσης έχοντας κόψιμο από τζαμαρία εν ώρα παιχνδιού. Με αυτή την αφορμή, «ΤΑ ΝΕΑ» ζήτησαν τη γνώμη του Λεωνίδα Παπαδάκη, γυμναστή που έχει εργαστεί ως μέλος τιμ, μεταξύ άλλων, σε Αστέρα Τρίπολης, Πλατανιά, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Πάφο.

Ζητήσαμε την άποψή του για το ποδοβόλεϊ, που οι παίκτες το λατρεύουν αλλά πάντα κρύβει κινδύνους: «Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και τα παιχνίδια τα λατρεύουν οι ποδοσφαιριστές. Είτε κάποιος είναι σε μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, είτε είναι ο υψηλότερα αμειβόμενος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, είτε είναι 20 χρόνων ή 35, θα είναι πάντα παιδί και του αρέσει το παιχνίδι.

Και το ποδόσφαιρο είναι από τα παιχνίδια που τον γυρίζουν στα παιδικά του χρόνια. Εχει αυτήν την ανεμελιά, αλλά έχει και αυτόν τον ανταγωνισμό απέναντι στον συμπαίκτη. Πάντα οι ποδοσφαιριστές ψάχνουν κίνητρο, πάντα οι ποδοσφαιριστές ψάχνουν να τρέξουν να δώσουν κάτι το ιδιαίτερο στην προπόνηση. Το ποδοβόλεϊ είναι κάτι που από μόνοι τους το ψάχνουν, το αναζητούν, προσπαθούν να βρουν χρόνο μέσα στην προπόνηση να παίξουν.

Ομως είναι σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να εντάξουν το ποδοβόλεϊ μέσα στον κύκλο της προπόνησής τους. Δεν είναι λίγες φορές που κάποιος ποδοσφαιριστής έχει τραυματιστεί από ποδοβόλεϊ. Θα πρέπει λοιπόν οι ποδοσφαιριστές να έχουν είτε κάνει μια ελαφριά προπόνηση και να κάνουν στο τέλος αυτής ποδοβόλεϊ, είτε να έχουν κάνει τουλάχιστον ένα ζέσταμα, μια ενεργοποίηση μυών, όπως λέμε χαρακτηριστικά οι γυμναστές, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να προκύψει κάποιος τραυματισμός.

Το ποδοβόλεϊ είναι κάτι που δεν θα σταματήσουν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Ομως θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, έτσι ώστε να αποφεύγουν τους τραυματισμούς, από τη στιγμή που μιλάμε για επαγγελματίες, τα πόδια των οποίων αξίζουν εκατομμύρια» ανέφερε.

Στον ΠΑΟΚ, στο μεταξύ, όλα συγκλίνουν στην πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει σε ανακοινώσεις που αφορούν στην πρόσληψη αθλητικού διευθυντή αλλά και άλλων στελεχών, την ώρα που το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ακόμα κλείσει, ειδικά όσο οι Ασπρόμαυροι δεν σχολιάζουν τα πάσης φύσεως σενάρια που κυκλοφορούν.