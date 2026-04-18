Το δημογραφικό αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 1980. Η αύξηση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου, η μαζική είσοδος των γυναικών στους εργασιακούς χώρους, η αλλαγή του lifestyle ήταν μόνο κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν τους Ελληνες να γεννούν λιγότερο. Πώς κρατήθηκαν ζωντανοί βασικοί πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής από το 1990 και έπειτα; Ας είναι καλά οι Αλβανοί που ήρθαν μαζικά. Μια βόλτα από σχολεία της περιφέρειας και μια συζήτηση με εκπαιδευτικούς που έχουν 20 και 30 χρόνια εμπειρίας στις πλάτες τους θα σας πείσουν για το δεδομένο: πολλά, πάρα πολλά σχολεία ανά την επικράτεια έμειναν ανοιχτά λόγω της άφιξης των Αλβανών και άλλων μεταναστών στις δεκαετίες 1990 και 2000 και της ένταξης των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ενας εξηντάρης δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου, μού έλεγε πριν από λίγες μέρες πως μετά βίας προσπαθούν τοπικοί παράγοντες να κρατήσουν σχολεία σε χωριά και κωμοπόλεις της Αιτωλοακαρνανίας ανοιχτά. «Μας στήριξαν οι Αλβανοί και έμειναν ανοιχτά τα τμήματα τα προηγούμενα χρόνια. Κακά τα ψέματα», μου είπε.

Τα παιδιά που φοίτησαν στο ελληνικό σχολείο κι όσα γεννήθηκαν εδώ μπορούν με κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια. Οι γονείς τους όμως; Οι υπόλοιποι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα και επί δέκα, είκοσι και πλέον χρόνια δούλεψαν οικοδομή, μάζεψαν λεμόνια και ελιές, φρόντισαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, καθάρισαν τα σπίτια μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι;

Οι άνθρωποι που μιλάνε τη γλώσσα μας, γεμίζουν τα σχολεία, τους δρόμους και τις πλατείες μας, νοικιάζουν τα χειρότερα από τα προς ενοικίαση σπίτια μας και βασικά κάνουν τις δουλειές που εμείς δεν καταδεχόμαστε να κάνουμε, στηρίζοντας μετρήσιμα την οικονομία μας; Στην καλύτερη θα δώσουν τις εξετάσεις – παρωδία για την ελληνική υπηκοότητα. Δεν αρκεί στο κράτος ούτε ότι μιλάνε ελληνικά, ούτε ότι δουλεύουν ολημερίς. Μια ανάγνωση της ύλης των εξετάσεων θα σας πείσει: ούτε ένας «κανονικός» μέσος Ελληνας δεν θα ήξερε να τις απαντήσει.

Βέβαια ο υπουργός Πλεύρης λέει ότι δεν συνδέεται η λύση του δημογραφικού με τη μετανάστευση. Οι ειδικοί τον διαψεύδουν. Οπως και η πραγματικότητα. Μένει να το πάρουμε απόφαση και να διευκολύνουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων. Και μέσω της διευκόλυνσης να απαλύνουμε και το δημογραφικό μας. Τους έχουμε ανάγκη, ας μην αφήσουμε άλλη μια ευκαιρία να πάει χαμένη. Χάσαμε ήδη πολλές. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι έχουμε δημογραφικό, αλλά ότι έχουμε κάλο και ακροβατούμε ανάμεσα στην ανάγκη μας και στην άρνησή μας.