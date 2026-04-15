Η ΑΕΚ παραμένει σε ευρωπαϊκό mood μιας και την Πέμπτη θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ανήκει στο… μακρινό μέλλον έστω και αν θα διεξαχθεί τρία 24ωρα μετά την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα. Πολλοί «πιάστηκαν» από τη νίκη της Μαγιόρκα για να αναδείξουν ότι ο Δικέφαλος μπορεί να κάνει την υπέρβαση.

Μα η ΑΕΚ δεν χρειάζεται, δεν πρέπει και δεν γίνεται να κάνει copy paste αυτό το ματς, για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία ηττήθηκε 3-0 στο «Son Moix» δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που θα παραταχθεί στην «Allwyn Arena».

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάτω από τα γκολπόστ κόντρα στη Μαγιόρκα έπαιξε ο Καρντένας στο πρώτο του φετινό ματς στην Πριμέρα Ντιβιζιόν αντί του Μπατάσα που ήταν βασικός κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Λουίζ Φελίπε έμεινε στον πάγκο για να παίξει ο Μεντί στο κέντρο της άμυνας. Ο Εσπίνο έπαιξε αντί του Τσαβαρία στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σις και Λόπες που ήταν τα δύο αμυντικά χαφ έδωσαν τις θέσεις τους στους Γκομπό και Ντίας. Αντί του Παλαθόν αγωνίστηκε ο Βαλεντίν και αντί του Ντε Φρούτος ξεκίνησε ο Ντεκά, ο οποίος δεν είναι καν δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα του Ινίγκο Πέρεθ.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως η Ράγιο έπαιξε στο κυριακάτικο παιχνίδι ως επί το πλείστον με τις μη βασικές επιλογές του 38χρονου προπονητή της (είχε εφτά αλλαγές στο αρχικό της σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα στην ΑΕΚ) και ο λόγος είναι προφανέστατος. Να είναι φρέσκοι ενόψει της ρεβάνς και να μην υπάρξει κίνδυνος κάποιου τραυματισμού.

Το παιχνίδι της Πέμπτης για την ΑΕΚ αποτελεί ορόσημο. Μετά το βαρύ 3-0 στο πρώτο ματς στο «Βαγιέκας» δεν έχει απολύτως τίποτα να χάσει. Αντιθέτως αν κάνει το θαύμα θα έχει πολλά να κερδίσει σε όλα τα επίπεδα. Το να μπαίνουν όμως στην κουβέντα θέματα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα, μόνο να παραπλανήσουν μπορούν.