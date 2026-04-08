Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να φυλακίσει τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε ότι ένας δεύτερος αμερικανός αεροπόρος αγνοείτο μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του από το Ιράν την Παρασκευή – σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή από την οποία διέρρευσε η είδηση. Πρόκειται για τον αξιωματικό ο οποίος διασώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του αναζητεί «εκείνον που έκανε τη διαρροή» και αποκάλυψε πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για τον αεροπόρο που αγνοείτο. Ισχυρίστηκε ότι βάσει του ρεπορτάζ ειδοποιήθηκαν οι ιρανικές Αρχές, θέτοντας σε κίνδυνο τον αξιωματικό.

«Ουσιαστικά είπε ότι “έχουμε έναν και κάποιος αγνοείται”. Δηλαδή, δεν ήξεραν ότι αγνοείτο κάποιος μέχρι που αυτός ο δημοσιογράφος έδωσε τις πληροφορίες ότι υπήρχε ένας πιλότος στη γη τους και πάλευε για τη ζωή του», είπε ο Τραμπ. «Οποιος κι αν ήταν, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το ανακαλύψουμε, επειδή θα πάμε στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης που το δημοσίευσε και θα πούμε: “Εθνική Ασφάλεια, παραδώστε τον ή πηγαίνετε φυλακή”». Και πρόσθεσε: «Ξέρουμε και ξέρετε για ποιον μιλάμε», τονίζοντας ότι πρέπει να αποκαλύψει την πηγή της διαρροής για λόγους εθνικής ασφαλείας, αλλιώς θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης.

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός δημοσιογράφος Αμίτ Σιγκάλ που εργάζεται για το ισραηλινό δίκτυο Ν12News παραδέχθηκε μέσω Telegram ότι ήταν από τους πρώτους που ανέφερε την ύπαρξη του δεύτερου αγνοούμενου μέλους του πληρώματος του μαχητικού το οποίο καταρρίφθηκε, αλλά σκοπεύει να προστατεύσει τις πηγές του παρά τις απειλές Τραμπ. Αναφορές υπήρχαν επίσης από τον Μπάρακ Ραβίντ της ιστοσελίδας Axios και από μεγάλα μέσα όπως οι «New York Times», το CBS News και το Reuters.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειές του να στοχεύσει εταιρείες μέσων ενημέρωσης που έχουν δημοσιεύσει ρεπορτάζ που δεν του αρέσουν, απειλώντας τακτικά με αγωγές και περιορίζοντας την πρόσβαση. Τον Ιανουάριο, το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι της δημοσιογράφου της «Washington Post» Χάνα Νάτανσον, που είχε καλύψει επιθετικά τις δραστηριότητες του Τραμπ στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μιλώντας με εκατοντάδες αξιωματούχους, χωρίς να αναφέρει το όνομά τους στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση εκκρεμεί σε δικαστήριο της Βιρτζίνια.