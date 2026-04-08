Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι γεμάτο ιστορίες ποδοσφαιριστών που το πεπρωμένο τους είχε υπογράψει μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα τους έδωσε την ευκαιρία να πάρουν τη ρεβάνς απ’ όσους τους είχαν τοποθετήσει στο περιθώριο. Κάποιοι τα κατάφεραν (Κομάν), άλλοι ακόμα το προσπαθούν (Γκριεζμάν), ενώ άλλοι (Ούγκο Εκιτικέ) θα βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι στην πρόκληση.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Αντουάν Γκριεζμάν χορεύει τον τελευταίο του χορό με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης πριν αποχωρήσει για το MLS και το Ορλάντο. Οι Αμερικανοί τον πίεζαν να ενσωματωθεί στην ομάδα τους τον Μάρτιο, αλλά ο Γάλλος δεν ήθελε να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία να αγωνιστεί στον τελικό του Copa del Rey και για τελευταία φορά στο Καμπ Νου απέναντι στην πρώην ομάδα του την Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί θα αναμετρηθούν απόψε με τους Ροχιμπλάνκος για πέμπτη φορά φέτος με το τρόπαιο να είναι το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Στο Copa del Rey νικήτρια βγήκε η Ατλέτικο παρά το σφυροκόπημα στο Καμπ Νου, ενώ στο πρωτάθλημα η Μπάρτσα έκανε το νταμπλ.

Το 2019 ο Γκριεζμάν εγκατέλειψε την Ατλέτικο για τους Μπλαουγκράνα αλλά η παραμονή του στη Βαρκελώνη διήρκεσε μόλις δύο χρόνια, που αποδείχθηκαν πικρά. Οι μοναδικές επιτυχίες της Μπάρτσα ήταν ένα Κύπελλο και το ισπανικό Σούπερ Κύπελλο, ενώ τα χαστούκια στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν συνεχή με πιο βαρύ το 8-2 από την Μπάγερν. Την ίδια στιγμή η Ατλέτικο κατακτούσε τη Λα Λίγκα, ένα τρόπαιο που δεν κατάφερε να αγγίξει ποτέ του ο Γκριεζμάν. Το 2021 ο Γάλλος αποφάσισε να επιστρέψει στα παλιά του λημέρια χωρίς να καταφέρει μέχρι σήμερα να σηκώσει κάποιο τρόπαιο. Η μοναδική του επιτυχία είναι τα 211 γκολ που τον κατέστησαν πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο.

Ο αποψινός αγώνας στο Καμπ Νου είναι για τον Γκριεζμάν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι με καλεσμένες δύο από τις τρεις ισπανικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε (η άλλη είναι η Σοσιεδάδ).

«Ο Γκριεζμάν είναι ατίθασος. Είναι απίστευτος ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο. Μοιάζει τόσο ανάλαφρος, είναι σαν να χορεύει», έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο Χάνσι Φλικ.

Το μεγάλο όνειρο του Γάλλου είναι να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του Ατλέτικο με την κατάκτηση του πρώτου Τσάμπιονς Λιγκ στην ιστορία της.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Ευρώπη, όλες στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Στις δύο προηγούμενες (2013/14, 2015/16) η Ατλέτικο πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά έχοντας υποστεί μόλις μία ήττα στις συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις. Στη δεύτερη πρόκριση πριν από μία δεκαετία πρωταγωνιστής ήταν ο Γκριεζμάν σημειώνοντας δύο γκολ απέναντι στην υπερομάδα της Μπάρτσα των Μέσι, Σουάρες και Νεϊμάρ. Το τέλος όμως γράφτηκε με δάκρυα στον τελικό του Μιλάνου όπου η Ατλέτικο ηττήθηκε από τη Ρεάλ.

Στην τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Μετροπολιτάνο η Μπάρτσα έφυγε νικήτρια και σχεδόν αγκαλιά με το τρόπαιο της Λα Λίγκα. Με τη λήξη του αγώνα ο Σιμεόνε πλησίασε τον Χάνσι Φλικ και του είπε: «Να θυμάσαι ότι θα επιστρέψεις ξανά». Θα μπορούσε να του πει το ίδιο και ο Γερμανός. Οι Καταλανοί είναι αήττητοι σε 25 σερί αναμετρήσεις απέναντι στην Ατλέτικο, στο γήπεδό τους (17 νίκες, 8 ισοπαλίες), με την τελευταία ήττα να έχει καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2006 όταν προπονητής των Ροχιμπλάνκος ήταν ο Πέπε Μούρθια.

Ενα ανησυχητικό στατιστικό για την ομάδα του Σιμεόνε είναι επίσης το γεγονός ότι η Ατλέτικο δεν έχει νικήσει ποτέ εκτός έδρας παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο ισπανική ομάδα, ενώ η τελευταία νίκη της σε νοκάουτ ματς εκτός έδρας ήταν τον Μάρτιο του 2022 στο Ολντ Τράφορντ.

Η απώλεια του τραυματία Ραφίνια αποτελεί ασφαλώς μεγάλη απώλεια για την Μπάρτσα. Το κενό του θα προσπαθήσει να καλύψει ο Γιαμάλ ο οποίος προκάλεσε επεισόδιο στο φινάλε του αγώνα πρωταθλήματος με την Ατλέτικο εις βάρος του προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας του Ραμόν ντε λα Φουέντε γιατί τον επέπληττε συνεχώς.

Χθες, ο Χάνσι Φλικ τον κάλυψε πλήρως λέγοντας πως «ο Λαμίν μπορεί να κάνει λάθη, και όλοι να θυμόμαστε πως είναι 18 ετών. Κάποιες φορές θυμώνει όταν τον κάνω αλλαγή ή για άλλον λόγο. Θα τον προστατεύσω».

Αν ο Γιαμάλ σκοράρει ή δώσει ασίστ στο αποψινό παιχνίδι, θα γίνει ο νεότερος που θα φτάσει τα 10+ γκολ προσφορά σε αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ παίρνοντας το ρεκόρ από τον Ερλινγκ Χάαλαντ. Ο θάνατος του παππού του Ερικ Γκαρθία έχει αναστατώσει την αποστολή της Μπάρτσα. Ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε τηλεφώνημα από την οικογένειά του τη στιγμή που βρισκόταν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στο λεωφορείο με κατεύθυνση το προπονητικό κέντρο. Αμέσως κατέβηκε από το όχημα συγκλονισμένος, ενώ τον ακολούθησε ο Χάνσι Φλικ ο οποίος τον αγκάλιασε και του μίλησε. Οπως έγινε αργότερα γνωστό θα δώσει το «παρών» στο αποψινό παιχνίδι.