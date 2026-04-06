Οι έννοιες της αλληλεξάρτησης και της διασύνδεσης είναι οι δύο κυρίαρχες δυναμικές που μπορούν να χαρακτηρίσουν τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Μια συνθήκη που εντείνεται διαρκώς με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την αντίστοιχη προσαρμογή της λειτουργίας των κρατών και των αγορών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η παράμετρος της γεωγραφίας δεν εξαφανίζεται, αλλά αντίθετα εντάσσεται μέσα σε μια διαδικασία αλυσιδωτών συνδέσεων και επιπτώσεων. Το 2007-2008, όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι περισσότερες αναλύσεις αναπαρήγαγαν τη φράση – αναφορά στη θεωρία του χάους, για το τίναγμα των φτερών μιας πεταλούδας στη Λατινική Αμερική που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην Κίνα. Καθώς προχωρεί ο 21ος αιώνας, αυτή η συζήτηση έχει μετεξελιχθεί στη μελέτη και στην ανάλυση των πολυκρίσεων.

Οι πολυκρίσεις περιγράφουν καταστάσεις όπου πολλαπλές κρίσεις εκδηλώνονται ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον κινδύνου. Σε αντίθεση με μεμονωμένες κρίσεις, τα επιμέρους γεγονότα δεν εξελίσσονται ανεξάρτητα, αλλά ενισχύουν το ένα το άλλο, οδηγώντας σε δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις. Τα δύο χαρακτηριστικότερα παραδείγματα καταστάσεων σοκ που μετεξελίχθηκαν σε πολυκρίσεις είναι η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παρά την κοινή μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των δύο πολυκρίσεων, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν. Με τη γεωγραφία, κυρίως στην περίπτωση των Στενών του Ορμούζ, να παίρνει την εκδίκησή της, στη λογική του Robert Kaplan.

Τα σύγχρονα γεωπολιτικά γεγονότα σπάνια παραμένουν περιορισμένα στο αρχικό τους πεδίο· αντίθετα, εξελίσσονται ταχύτατα σε πολυκρίσεις λόγω της έντονης διασύνδεσης των παγκόσμιων συστημάτων. Μια περιφερειακή σύγκρουση ή μια στρατηγική διαταραχή σε κρίσιμους κόμβους – ιδίως σε τομείς όπως η ενέργεια ή οι θαλάσσιες μεταφορές – μπορεί να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξάνοντας το κόστος και προκαλώντας καθυστερήσεις ή ελλείψεις βασικών αγαθών. Οι πιέσεις αυτές μετακυλίονται γρήγορα στις οικονομίες μέσω πληθωρισμού και μειωμένης παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τα λεγόμενα παγκόσμια κοινά αγαθά, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η επισιτιστική επάρκεια και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ετσι, ένα αρχικά γεωπολιτικό σοκ μετατρέπεται σε σύνθετη κρίση πολλαπλών διαστάσεων, όπου οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλληλενισχύονται και καθίστανται δυσκολότερες στη διαχείριση.

Η κρίση στο Ιράν αναδεικνύει το πόσο ευάλωτες είναι οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες εξαρτώνται από την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Η αύξηση του κόστους καυσίμων, η άνοδος των ασφαλίστρων και οι ανακατευθύνσεις των εμπορικών ροών δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα ενεργειακά προϊόντα. Τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα και βασικά καταναλωτικά αγαθά επηρεάζονται άμεσα, είτε μέσω αυξημένου κόστους μεταφοράς είτε λόγω καθυστερήσεων και ελλείψεων. Ετσι, μια γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σταδιακά σε ζήτημα καθημερινότητας για τα νοικοκυριά.

Τα Στενά του Ορμούζ υπενθυμίζουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι, στη σύγχρονη εποχή, η γεωγραφία εξακολουθεί να διαμορφώνει την οικονομία και την πολιτική. Ενα στενό θαλάσσιο πέρασμα μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κινδύνου, μετατρέποντας μια περιφερειακή ένταση σε παγκόσμια κρίση.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η εξάρτηση των κρατών από αυτές είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας και συστατικό στοιχείο της εθνικής ανθεκτικότητας. Τα κράτη λοιπόν πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτές τις διασυνδέσεις και να προσαρμόσουν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων αντίστοιχα.

Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι δρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)