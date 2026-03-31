Ηταν μία επίσκεψη – καμπή για τις σχέσεις της Γερμανίας με τη Συρία. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα έγινε χθες δεκτός με όλες τις τιμές του πρωτοκόλλου για επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους στο Βερολίνο, αρχικά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη συνέχεια με τον καγκελάριο, είχε συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών και οικονομικούς παράγοντες.

Η βία του καθεστώτος Ασαντ και ο μακρόχρονος εμφύλιος στη Συρία προκάλεσαν ένα κύμα προσφύγων, από τους οποίους περίπου ένα εκατομμύριο κατέληξαν στη Γερμανία. Η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη καγκελαρίου Μερτς επείγεται για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον νέο ηγέτη της Συρίας. Ο σχεδιασμός του Μερτς είναι το 80% των προσφύγων, περίπου 800.000, να επιστρέψουν στη Συρία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

«Τώρα ξεκίνησε η ανοικοδόμηση μίας νέας Συρίας, γνωρίζω ότι περισσότεροι Σύροι που βρήκαν καταφύγιο στη Γερμανία θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια», είπε ο Μερτς στις κοινές δηλώσεις του με τον σύρο πρόεδρο μετά τη συνάντησή τους στην καγκελαρία. Για αυτό και η διαβεβαίωση του νέου ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα ότι «είναι καλοδεχούμενοι» να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν για τον Μέρτς «το σημαντικότερο μήνυμα» της επίσκεψης στο Βερολίνο. Πρώτοι θα πρέπει να επιστρέψουν στη Συρία όσοι δεν έχουν πλέον άδεια παραμονής στη Γερμανία, «μία μικρή ομάδα ατόμων που βαρύνονται με ποινικά αδικήματα, αυτοί πρωτίστως πρέπει να επιστρέψουν», είπε ο Μερτς στον πρόεδρο της Συρίας.

Για την ανοικοδόμηση της Συρίας η γερμανική κυβέρνηση υπόσχεται βοήθεια 200 εκατομμυρίων το τρέχον έτος και ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων για ένα ελκυστικό κλίμα επενδύσεων γερμανικών επιχειρήσεων στη Συρία.

Κρίσιμη παράμετρος είναι και η προστασία των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία. «Βία κατά μειονοτήτων πρέπει να είναι παρελθόν», είπε ο Μερτς. Εικόνα, την οποία δεν συμμερίζονταν οι διαδηλωτές κατά της επίσκεψης του πρώην τζιχαντιστή ηγέτη, Αχμέντ αλ-Σαράα. Αυτοί με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κρατήθηκαν χθες μακριά από την καγκελαρία.