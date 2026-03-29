Ποτέ πριν ο κόσμος δεν ήταν τόσο κοντά σε μπλακάουτ. Το επί σχεδόν έναν μήνα κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει ήδη γίνει «η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια στην Ιστορία», σύμφωνα με τον Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Ο Οργανισμός άρχισε να απελευθερώνει σταδιακά 400 εκατ. βαρέλια – ούτε αυτό αποδείχθηκε αρκετό. Οι προοπτικές είναι ζοφερές, προειδοποιεί ο Μπιρόλ: οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις έχουν ήδη αφαιρέσει περισσότερο πετρέλαιο από την αγορά από τις δύο ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι οποίες διήρκεσαν μήνες και οδήγησαν σε υφέσεις, ακόμη και σε δελτία για τα καύσιμα.

Η Ελανορ Μπόκχολτ-Ο’Σάλιβαν είναι η νέα υπουργός Στέγασης της Ολλανδίας – ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο καθώς η χώρα της αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη, αντίστοιχη με την ελληνική. Η 50χρονη Ολλανδή, που ήταν μέχρι πρόσφατα η κορυφαία γυναίκα αξιωματικός του στρατού της χώρας, ξέρει ότι έχει δύσκολη δουλειά. Με έλλειψη 400.000 κατοικιών, η Ολλανδία είναι υποχρεωμένη να χτίσει σπίτια σε μια κλίμακα αντίστοιχη της μεταπολεμικής. «Πρωταρχική ανάγκη είναι η κατασκευή σπιτιών, και όχι πολυτελών κατοικιών που παίρνουν χρόνο – τον οποίο δεν διαθέτουμε» λέει. Ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν έχει υποσχεθεί την κατασκευή 100.000 νέων κατοικιών, την κατάτμηση 200.000 παλαιών και τη δημιουργία 10 νέων πόλεων. Και στα δικά μας.

Εδώ και λίγες ημέρες ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Ελληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο 39χρονος Λαρισαίος ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής γιατρός αποστολών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική. Η επιλογή του έγινε ανάμεσα από 22.500 υποψηφίους και δικαιώνει αυτό που μας έλεγε πριν από λίγους μήνες: «Το να γίνεις αστροναύτης δεν είναι όνειρο – είναι σχέδιο. Οι σπουδές, το μεταπτυχιακό, οι επιλογές μου ήταν πάντα προς την κατεύθυνση των αποστολών αστροναυτών – έτσι έμαθα και την αξία της επιμονής. Αδημονώ για μια πτήση στο Διάστημα, αλλά μένει η διάθεση για περισσότερη προσπάθεια».

Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι παρελάσεις δεν χρειάζεται να τους ξεχάσουμε μέχρι την επόμενη χρονιά. Η τεχνολογία έρχεται για να στηρίξει τη μνήμη με τη μορφή της ιστοσελίδας kolokotronis-archive.org στην οποία μπορεί κάποιος να βρει 1.150 τεκμήρια, χρονολογημένα από τον Οκτώβριο του 1819 έως τον Σεπτέμβριο του 1833, που συνδέονται με τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και την ιστορική κληρονομιά της Ελληνικής Επανάστασης. Εκεί συγκεντρώνονται χειρόγραφα του ίδιου του οπλαρχηγού, αλλά και άλλων πρωταγωνιστών – Ελλήνων και ξένων – της Επανάστασης: από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τον Καραϊσκάκη έως τον Στράτφορντ Κάνινγκ. Οπως έγραψε ο Αισχύλος: «Μνήμη όλων γενεσιουργός, μητέρα των μουσών».