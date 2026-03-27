Στην ευθεία για την αφετηρία των playoffs, προφανώς όλα τα χαρτιά είναι πάνω στο τραπέζι. Και από τον Ολυμπιακό, που ξεκινώντας από το -2 ψάχνει την τέλεια έξοδο για το 49ο ξεκινώντας από το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή στο Φάληρο (5/4).

Και κατ’ επέκταση από τον… ανταγωνισμό (του). Δεν χρειάζεσαι λοιπόν κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για να καταλήξεις στο συμπέρασμα πως κανείς δεν μοιάζει ικανός να «εκπλήξει» κανέναν στην κούρσα των έξι αγωνιστικών που κρίνουν τα πάντα.

Φτάνει να θυμηθείς το αυτονόητο: ότι το ζητούμενο του τίτλου είναι ο καλύτερος εαυτός (σου). Και η ομάδα που κρατά στα χέρια του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ναι, ξέρει καλά ο Βάσκος ότι αυτό που χρειάζεται είναι να… κουρδίσει την μπάντα του. Ο καλύτερος Ολυμπιακός, είναι και καλύτερος του ανταγωνισμού. Αρα ικανός να πάρει και αυτό το πρωτάθλημα.

To θέμα λοιπόν είναι τι χρειάζεται για τον καλύτερο Ολυμπιακού. Ή καλύτερα ποιους χρειάζεται για τον καλύτερο Ολυμπιακό. Και κάπου εδώ τα φώτα πέφτουν σε μια σειρά από πρωταγωνιστές που καιρό τώρα δεν έχουν καταφέρει να «συγχρονιστούν». Ποδοσφαιριστές σαν τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Τσικίνιο στη γραμμή των μεσοεπιθετικών. Και σαν τον Ντάνι Γκαρθία στα μισά του γηπέδου.

Για τους δύο Πορτογάλους οι αριθμοί τα λένε όλα. Ο Ποντένσε στο προ διετίας πέρασμά του από το πρωτάθλημα είχε 11 γκολ και 8 ασίστ σε 31 συμμετοχές. Φέτος έχει 2 γκολ και 5 ασίστ σε 17. Εχει να σκοράρει από την 1η Νοέμβρη στο «εντός» 2-1 με τον Αρη και να μοιράσει μια τελική πάσα από τις 4 Φλεβάρη στο εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αντίστοιχα ο Τσικίνιο είχε πέρυσι 8 γκολ και 4 ασίστ σε 28 παιχνίδια. Φέτος σε 24 ματς έχει 4 γκολ και 3 ασίστ. Το τελευταίο του γκολ όμως το πέτυχε στην Τούμπα, 5 Οκτώβρη, στην ήττα από τον ΠΑΟΚ. Από τότε έπαιξε σε 18 ματς αλλά δεν…

Πολύτιμος

Και ο Ντάνι Γκαρθία; Ο 36χρονος μέσος ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τον τρόπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πολύτιμος στο κεφάλαιο «δεύτερες μπάλες». Με ηγετικό προφίλ και μεγάλη επιρροή στους συμπαίκτες του.

Πέρυσι ήταν «καταλύτης» στα ντέρμπι. Εκανε πέντε νίκες στα έξι των playoffs ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρθία πίσω από τον Τσικίνιο και πλάι είτε στον Σαντιάγκο Εσε, είτε στον Χρήστο Μουζακίτη. Φέτος όμως είτε λόγω τραυματισμών, είτε τακτικά έχασε τα περισσότερα μεγάλα παιχνίδια.

Δεν αγωνίστηκε σε κανένα κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχασε και το 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επαιξε βασικός με τον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο 0-0 του Γ. Καραϊσκάκης, έχοντας παρτενέρ τον Εσε και μπροστά τον Τσικίνιο, αλλά εκείνο το βράδυ έλειπε ο Ποντένσε αριστερά.

Δεν…

Η «καλή» ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο 4-2-3-1 με Εσε – Ντάνι Γκαρθία – Τσικίνιο – Ποντένσε – Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Κααμπί δεν εμφανίστηκε σε κανένα ντέρμπι. Είναι λογικό λοιπόν να έχουν οι Ερυθρόλευκοι αυτή την παράμετρο κοιτάζοντας μπροστά.

Οπως γενικότερα τον «συγχρονισμό» τους. Και προσφέρεται ο πρώτος γύρος των playoffs για αυτό, μιας και θα εξελιχθεί με συχνότητα ένα ματς κάθε 15 μέρες. Ο Ποντένσε που είχε διάφορα θέματα τραυματισμού μέσα στο 2026 είναι η πρώτη φορά που νιώθει τελείως καλά.

Και είναι στον Ρέντη και εκείνος όπως και οι άλλοι δύο, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε εθνικά προσκλητήρια κ.λπ. Δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός με εξαίρεση τον Σαντιάγκο Εσε που βρίσκεται και αυτός στην τελική ευθεία για την επιστροφή του.

Αντιθέτως έχει μια ευκαιρία να επενδύσει σε «εσωτερικές» μεταγραφές σε αυτή την τελευταία ενότητα της σεζόν.