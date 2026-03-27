Ολοι οι δρόμοι οδηγούσαν μακριά από την πόλη την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Την 25η Μαρτίου οι πάντες είχαν ξεχυθεί στις εξοχές, σε κοντινές περιοχές των μεγάλων πόλεων, σε περιοχές ιστορικές της Πελοποννήσου, εκεί όπου έζησαν και δοξάστηκαν οι εθνικοί μας ήρωες. Υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι επέλεξαν το ιστορικό Ναύπλιο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την Επανάσταση, αλλά και τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αλλοι επέλεξαν να αναχωρήσουν για το εξωτερικό. Ταξίδεψαν σε περιοχές της Ιταλίας που περιβάλλονται από θάλασσες, είναι γραφικές, πανέμορφες, με μεγάλα μουσεία και γκαλερί.

Οσοι έμειναν στα αστικά κέντρα επέλεξαν ξενοδοχεία με θεαματικές ταράτσες για φαγητό, δημοφιλή εστιατόρια και ταβέρνες, όπου το πιάτο μπακαλιάρος σκορδαλιά έπαιξε κυρίαρχο ρόλο (και οι τιμές βέβαια που, ανάλογα με την επιλογή σου, έπαιρναν την ανηφόρα ή ήταν πιο χαμηλές). Φαγητό, γλυκό και έπειτα βόλτες στις βιτρίνες, που έχουν βγάλει τα ανοιξιάτικα, σε χρώματα γαλάζια, ροζ, πορτοκαλί, φούξια. Ολα είναι ωραία, ιδανικά, όταν υπάρχουν αργίες…