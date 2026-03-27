Στην ανάπτυξή της εντός Ελλάδος επικεντρώνεται η Πειραιώς, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στο Dow Jones Newswires. «Η διεθνής επέκταση περνά σε δεύτερο πλάνο, καθώς η Ελλάδα και οι προοπτικές που υπάρχουν από τη σύγκλισή της με τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι πολύ σημαντικές για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι αν η τράπεζα προχωρήσει σε εξαγορές, αυτές θα αφορούν την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην επενδυτική τραπεζική, τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες ή τη διαχείριση κεφαλαίων και περιουσίας (wealth και asset management) εντός της χώρας. Μάλιστα, είπε ότι στο τέλος του 2025, τα κεφάλαια υπό διαχείριση της Πειραιώς ανέρχονταν σε 14,5 δισ. ευρώ και έχει σκοπό να αυξήσει αυτό το μέγεθος.

Επιπλέον, ο Χρήστος Μεγάλου μίλησε για τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων Euronext. Οπως είπε, η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς και «αποτελεί ευκαιρία για την Πειραιώς να αναβαθμίσει την ήδη κυρίαρχη θέση της στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη επενδυτικής τραπεζικής».

Αλλωστε, το δημοσίευμα αναφέρεται στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο για το διάστημα 2026 – 2030, που παρουσίασε η Πειραιώς στις αρχές του μήνα στο Λονδίνο. «Ως η μεγαλύτερη τράπεζα τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις, η Πειραιώς έχει καθοριστικό ρόλο και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας», υπογράμμισε ο Χρήστος Μεγάλου.

Σε πρώτο πλάνο για την ανάπτυξη της τράπεζας βρίσκεται η Εθνική Ασφαλιστική για την αύξηση των εσόδων της από προμήθειες και υπηρεσίες, ενώ η ψηφιακή τράπεζα Snappi, στην οποία η Πειραιώς διατηρεί μερίδιο 55%, αποσκοπεί στη διείσδυση του ομίλου στους νεότερους και τεχνολογικά καταρτισμένους πελάτες. Αλλωστε, η Snappi πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή μια εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια με στόχο να φτάσει τους 300.000 πελάτες μέχρι τα τέλη του 2027, ενώ από το 2028 θα προχωρήσει η επέκτασή της σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Περιορισμένη έκθεση στη Μέση Ανατολή

Ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα χαρτοφυλάκια της Πειραιώς και σημείωσε ότι οι ελληνικές εταιρείες «έχουν αντέξει πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια». Συντάχθηκε, όμως, με την πλειονότητα των οικονομικών παραγόντων που εκτιμούν ότι η διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης αποτελεί κλειδί για τον υπολογισμό των επιπτώσεών της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), οι ελληνικές τράπεζες έχουν άμεση έκθεση (δάνεια και χρεόγραφα) 562 εκατ. ευρώ συνολικά στις χώρες της Μέσης Ανατολής που επηρεάζονται από τον πόλεμο, πολύ χαμηλότερα από τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία (60,8 δισ. ευρώ), η Γερμανία (19 δισ. ευρώ) και η Ισπανία (18,6 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, η πιθανή επιμήκυνση της κρίσης και των επιπτώσεών της ενδέχεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό των ελληνικών τραπεζών στη Μέση Ανατολή, με την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank και την Alpha Bank να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή/και το Ισραήλ.

Σταθερότητα σε δάνεια, καταθέσεις

Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες δραστηριότητές τους, οι τράπεζες διατήρησαν σχετικά σταθερά τα μεγέθη τους σε δάνεια και καταθέσεις τον Φεβρουάριο. Το υπόλοιπο των δανείων τους στην ελληνική οικονομία ανήλθε σε λίγο περισσότερα 203 δισ. ευρώ, με αρνητικές μηνιαίες καθαρές ροές ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που προήλθε από τη μείωση της έκθεσης των τραπεζών στο Δημόσιο (-3 δισ. ευρώ), όμως συνδυάστηκε με αύξηση (+1,3 δισ. ευρώ) στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, που προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα επιχειρηματικά δάνεια. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 216,4 δισ. ευρώ στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μείωση 519 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, όμως αυτές των νοικοκυριών αυξήθηκαν ελαφρώς (+74 εκατ. ευρώ).