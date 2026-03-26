Οι μαραθώνιοι επιβαρύνουν έντονα το σώμα και, ακόμη και για αθλητές υψηλού επιπέδου, εδώ και χρόνια υπάρχει ανησυχία για το στρες που δέχεται η καρδιά έπειτα από τρέξιμο 42,2 χιλιομέτρων. Αλλωστε, σύμφωνα με την ιστορία, ο πρώτος μαραθωνοδρόμος, ο Φειδιππίδης, ο οποίος έτρεξεαπό τον Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει τη νίκη κατά των Περσών το 490 π.Χ., πρόλαβε να πει το περίφημο «Νενικήκαμεν» πριν πεθάνει από εξάντληση. Για πολλά χρόνια υπήρχε μια επαναλαμβανόμενη ανησυχία ότι η προπόνηση για μαραθώνιο είναι ωφέλιμη, αλλά ο ίδιος ο αγώνας μπορεί να προκαλεί οξύ στρες στην καρδιά με δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες.

Τώρα, όμως, μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Cardiology διαπίστωσε ότι, παρ’ όλο που η καρδιά εμφανίζει ορισμένες ενδείξεις δυσλειτουργίας αμέσως μετά τον αγώνα, αυτές αποκαθίστανται γρήγορα. Επιπλέον, δεν παρατηρούνται μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις έπειτα από 10 χρόνια επαναλαμβανόμενης συμμετοχής σε μαραθωνίους από ερασιτέχνες άνδρες δρομείς. Οι ερευνητές επανεξέτασαν 152 από τους 277 αρχικούς συμμετέχοντες για να διαπιστώσουν αν η επαναλαμβανόμενη συμμετοχή σε μαραθωνίους συνδέεται με μακροχρόνια δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και αν αυτή μπορούσε να προβλεφθεί από την αύξηση της τροπονίνης Τ μετά τον αγώνα – ενός συχνού βιοδείκτη καρδιακής βλάβης.

Διαπιστώθηκε ότι το κλάσμα εξώθησης της δεξιάς κοιλίας μειώθηκε σημαντικά αμέσως μετά τον αγώνα (από 52,4% σε 47,6%). Ωστόσο, μέσα σε τρεις ημέρες επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα και παρέμεινε φυσιολογικό ακόμη και ύστερα από 10 χρόνια. Επίσης, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της τροπονίνης Τ μετά τον αγώνα και των μακροχρόνιων μεταβολών της καρδιακής λειτουργίας.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι το τρέξιμο του μαραθωνίου προκαλεί μια οξεία, μετρήσιμη μείωση της συστολικής λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, αλλά αυτή είναι παροδική και δεν οδηγεί σε μακροχρόνια επιδείνωση μέσα σε 10 χρόνια στους περισσότερους ερασιτέχνες άνδρες δρομείς. Παρότι η μελέτη έχει περιορισμούς τα αποτελέσματα θεωρούνται καθησυχαστικά και ενισχύουν την άποψη ότι ο μαραθώνιος δεν προκαλεί μόνιμη καρδιακή βλάβη στη μεγάλη πλειονότητα των δρομέων.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών