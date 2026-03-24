Είναι δαιμόνιοι αυτοί οι Ούγγροι. Οπως αποκάλυψε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας στην Washington Post, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Πέτερ Σιγιάρτο ενημέρωνε εδώ και χρόνια live τον ρώσο ομόλογό του για τα τεκταινόμενα στις συνόδους κορυφής. «Κάθε σύνοδος της ΕΕ είχε βασικά τη Μόσχα πίσω από το τραπέζι», είπε ο αξιωματούχος. Σιγά το θέμα, σχολίασε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, «τα ξέραμε αυτά, εξ ου και εγώ μιλάω στις συνόδους μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο». Μαζί του συμφώνησε και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, που είπε ότι οι πληροφορίες που αντήλλασσε με τους συναδέλφους του στις συνόδους κόβονταν μαχαίρι όταν πλησίαζε ο Σιγιάρτο.

Είναι δαιμόνιοι αυτοί οι Ρώσοι. Προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του αγαπημένου τους Βίκτορ Ορμπαν ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία, σκέφτηκαν να σκηνοθετήσουν μια απόπειρα δολοφονίας του. «Ενα τέτοιο επεισόδιο θα μετατοπίσει την εκστρατεία από τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στο συναισθηματικό πεδίο, όπου τα κυρίαρχα θέματα θα είναι πλέον η κρατική ασφάλεια και η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος», έγραψαν πράκτορες της ρωσικής υπηρεσίας αντικατασκοπίας SVR σε έκθεσή τους που ήρθε σε γνώση της Washington Post. Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεταν, μπορεί ο Ορμπαν να ελπίζει ότι θα καλύψει την απόσταση των 9 μονάδων που τον χωρίζει από τον αντίπαλό του, τον Πέτερ Μαγιάρ.

Η ενίσχυση του Ορμπαν είναι βέβαια ένα μικρό μόνο κομματάκι της επίμονης και διαρκούς ρωσικής εκστρατείας για την υπονόμευση της Ευρώπης. Το βασικό κομμάτι, το colpo grosso, είναι η μετανάστευση. Οπως είπε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος επίτροπος Μάγκνους Μπρίνερ στους Financial Times, «σε όλα τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα εμπλέκεται πάντα ο Πούτιν».

Το πρώτο κύμα δημιουργήθηκε το 2015-2016, όταν δύο εκατομμύρια σύροι πρόσφυγες αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που προκάλεσε η καταστολή από τον Ασαντ, σύμμαχο του Πούτιν. Το δεύτερο κύμα δημιουργήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με 4,3 εκατομμύρια ανθρώπους να δέχονται προσωρινή προστασία στην ΕΕ. Οσο για το τρίτο κύμα, από Ιρανούς και Λιβανέζους, μπορεί ο πόλεμος που το δημιουργεί να μην ξεκίνησε από τη Ρωσία, όμως ο Πούτιν υποστήριζε το ιρανικό καθεστώς. Ο ρώσος πρόεδρος «είναι ο μεγαλύτερος υποκινητής της μετανάστευσης προς την Ευρώπη», λέει ο Μπρίνερ.

Πιο δαιμόνιος απ’ όλους πάντως είναι ο Τραμπ. Σε μια από τις θεαματικότερες εκφράσεις του συνδρόμου TACO (Trump always chickens out/ O Τραμπ πάντα λακίζει), ο αμερικανός πρόεδρος κήρυξε μονομερώς χθες παύση των βομβαρδισμών κατά του Ιράν προκειμένου να σταματήσει η ιλιγγιώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων. Αυτό είναι ασφαλώς άδικο για τον φίλο του τον Πούτιν, που τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου έβγαλε 10 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά μπορεί πάντα να εκτονωθεί εκτοξεύοντας μερικούς πυραύλους κατά του Κιέβου.