Υπάρχει μια παράξενη, σχεδόν μαγνητική έλξη στους θεατές προς το σκοτάδι της μικρής οθόνης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιζητούν το ρίγος που διαπερνάει όλο το σώμα όταν έρχεται αντιμέτωπο με μια τρομακτική σκηνή, έναν αποκρουστικό χαρακτήρα ή μια μουσική που διεγείρει την ένταση. Αυτά τα μονοπάτια του τρόμου επιχειρεί να εξερευνήσει το «Not even scared: The passion for the villains», η φετινή έκθεση του φεστιβάλ Series Mania, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση αφιερωμένη στις τηλεοπτικές σειρές που επιστρέφει αυτές τις ημέρες στη Λιλ της Γαλλίας για ένατη χρονιά. Η έκθεση φιλοξενείται από τις 20 έως 27 Μαρτίου στο Village Festival όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κοιτάξουν κατάματα τους φόβους τους μέσα από τους πιο εμβληματικούς «κακούς» της τηλεόρασης.

«Η έκθεση περιλαμβάνει θέματα για το τι μας τρόμαζε όταν ήμασταν πέντε χρονών αλλά και για σειρές όπως οι “Buffy the Vampire Slayer” και “Charmed” που εξέφραζαν το πώς νιώθαμε ως έφηβοι, το πώς οι βρικόλακες αντιπροσώπευαν τους τύπους που ήταν επιθετικοί απέναντί μας και η σωματική μεταμόρφωσή τους την ακμή στο πρόσωπο ή την πρώτη εμμηνόρροια. Επίσης, έχουμε και πολλές πολιτικές αναφορές γιατί θεωρώ ότι το είδος αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μιλήσουμε για φιγούρες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά “American Horror Story”. Παράλληλα, έχουμε οργανώσει ένα είδος κυνηγιού θησαυρού, μ’ ένα ψεύτικο μαγαζί που θα μπορούσε να είναι του Στίβεν Κινγκ, όπου βρίσκεις αναφορές σε τηλεοπτικές σειρές. Εχουμε πολλές φωτογραφίες κι οργανώνουμε τις εκλογές του πιο κακού προέδρου του κόσμου, με υποψηφίους τους Τόνι Σοπράνο από το “The Sopranos”, Βέκνα από το “Stranger things”, Βιλανέλ από το “Killing Eve” και Λίντια από το “The Handmaid’s Tale”. Δημιουργήσαμε επίσης μια ψεύτικη εφαρμογή γνωριμιών για κακούς όπου ήρωες όπως ο κύριος Μπερνς από τους Simpsons ψάχνει την αγάπη», αναφέρει η Σαρλότ Μπλουμ, επιμελήτρια της έκθεσης, μιλώντας στο «ΝΣυν».

Πάνθεον χαρακτήρων

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση έχει ένα χρονολόγιο το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη του τρόμου από τη δεκαετία του 1950 παράλληλα με την τηλεόραση αλλά και μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα που έγιναν σύμβολα των κακών, όπως ένα ποτήρι κρασί που χαρακτηρίζει τον Χάνιμπαλ. Και φυσικά, ένα πάνθεον με όλους εκείνους τους χαρακτήρες που αγαπάμε να μας φοβίζουν.

«Εχουμε αρκετούς αντιήρωες, όπως οι Βικ Μάκεϊ από το “The Shield”, Τόνι Σοπράνο, Εντι Φάλκο από το “Nurse Jackie”. Θέλω να δείξω ότι όλοι μας κατά κάποιον τρόπο είμαστε αντιήρωες, γιατί κάνουμε λάθη, λέμε ψέματα, χειραγωγούμε. Οπότε προσπαθώ να μας κάνω να νιώσουμε λίγο λιγότερο ένοχοι γι’ αυτό και να δείξω ότι είναι ανθρώπινο, δεν είμαστε τέλειοι. Εχουμε επίσης τέρατα όπως οι Βέκνα, Κλίκερς από το “The last of us” και χαρακτήρες από το “The Witcher”. Δεν λείπουν βέβαια οι βρικόλακες, οι λυκάνθρωποι, τα φαντάσματα και όλα τα παραφυσικά πλάσματα. Αλλά και η Ντέμπορα Βανς από το “Hacks” και ο Μπομπ από το “Twin Peaks”. Επειδή ήθελα να δείξω πώς θα είναι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες σε λίγα χρόνια ως εξηντάρηδες, κακοί μεν αλλά αστείοι, έφτιαξα μια λίστα με σκηνές από το “Downtown Abbey” και το “Only murders in the building”, όπου συμμετέχουν αυτοί οι κουλ παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι κακοί» επισημαίνει η επιμελήτρια.

Ενεργό ρόλο στην έκθεση θα έχει και ο ειδικός του τρόμου, Μαξίμ Σατάμ. Ο συγγραφέας της «Τριλογίας του Κακού», της σειράς «Another World» και του ανατριχιαστικού «8.2 Seconds» θα συνοδεύσει τους επισκέπτες, μοιράζοντας τις σκέψεις του για την αγαπημένη του εμμονή: τον φόβο σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις.

Η αντιμετώπιση του φόβου

«Ο φόβος είναι κάτι καθολικό και αποτελεί μια κάθαρση για εμάς το να βλέπουμε στην οθόνη πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε αλλά δεν μπορούμε λόγω των ηθικών μας αξιών. Επίσης, παρά τα συναισθήματά μας, είμαστε δυνατοί και η αντιμετώπιση του φόβου είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή. Για μένα, το να βλέπω ταινίες τρόμου ή κάτι τρομακτικό είναι μια πρόκληση για να γίνω λίγο πιο δυνατή ή να αποδεχτώ ότι δεν είμαι. Υπάρχει βέβαια και η έξαψη που δίνει η αδρεναλίνη όταν φοβάσαι και μπορεί να είναι φανταστική» τονίζει η Σαρλότ Μπλουμ, η οποία βάζει στη συζήτηση και την παράμετρο των κακών ηρώων.

«Αν πάρουμε το παράδειγμα του Τραμπ και το πώς οι σειρές αντλούν έμπνευση από όσα βλέπουν οι σεναριογράφοι και το μεταφέρουν στην οθόνη, η παρουσία των κακών είναι μια προειδοποίηση. Επισημαίνουν πράγματα με τα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δείχνουν λοιπόν τι είναι ικανά να κάνουν τα ανθρώπινα όντα κι αυτό μας ανοίγει τα μάτια στην πραγματικότητα. Αν πάρουμε μια σειρά όπως το “The Handmaid’s Tale”, όταν αρχίσαμε να τη βλέπουμε, δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι η Αμερική θα ήταν αυτό που είναι σήμερα και ότι όσα είδαμε στη σειρά θα γίνονταν πραγματικότητα. Nομίζω ότι πρέπει να τις παρακολουθούμε πιο προσεκτικά τις σειρές και να μαθαίνουμε από αυτές. Mας δείχνουν πότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πότε να κάνουμε απεργία, να βγούμε στους δρόμους, να φωνάξουμε και να αγωνιστούμε».