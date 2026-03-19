Στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παραχωρείται έκταση συνολικού εμβαδού 36.648,58 τ.μ. στη θέση «Εμίν Βρύση» του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, της Περιφέρειας Φθιώτιδας, για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων. Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός δημόσιας δασικής έκτασης, είναι αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαμίας και περιλαμβάνει επτά κύρια κτίρια συνολικής επιφάνειας 981,92 τ.μ.

Η διάρκεια παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 15 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών και με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η υποχρέωση συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής των κτιρίων είναι του παραχωρησιούχου, ο οποίος έχει παράλληλα και την ευθύνη τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην παραχώρηση κτιρίων για τη δημιουργία Σχολής Αστυφυλάκων στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, βουλευτών, κυβέρνησης» δήλωσε ο Στ. Παπασταύρου ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η παραχώρηση προς την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με ισχυρό αναπτυξιακό και θεσμικό αποτύπωμα. Η λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, δυναμικότητας έως 110 εκπαιδευόμενων, ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Σλοβακία: υψηλότερες τιμές καυσίμων για τους ξένους

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε χθες Τετάρτη ψήφισμα που επιτρέπει στα πρατήρια καυσίμων να ορίζουν υψηλότερες τιμές ντίζελ για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, καθώς περιορίζει τον «τουρισμό για αγορά καυσίμων» εν μέσω της παγκόσμιας αύξησης των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η εταιρεία διύλισης Slovnaft ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι σε ορισμένες βόρειες περιοχές που συνορεύουν με την Πολωνία οι χαμηλότερες τιμές ντίζελ στη σλοβακική πλευρά οδήγησαν σε απότομη αύξηση των αγορών.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο, ο οποίος πρότεινε το μέτρο, δήλωσε ότι οι οδηγοί γέμιζαν τα ρεζερβουάρ τους και άλλα δοχεία, με αποτέλεσμα ορισμένα πρατήρια καυσίμων να ξεμένουν από καύσιμα. Σύμφωνα με το ψήφισμα, το οποίο δεν διευκρίνιζε το ανώτατο όριο τιμής, οι αντλίες καυσίμων θα μπορούν επίσης να περιορίζουν τις πωλήσεις ντίζελ ώστε να μην ξεπερνούν το ένα ρεζερβουάρ. Η Ουγγαρία έχει ήδη επιβάλει πλαφόν τις τιμές των καυσίμων αυτόν τον μήνα, ενώ η κύρια εταιρεία διύλισης της Πολωνίας Orlen έχει μειώσει τα περιθώριά της για να μετριάσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Συναντήσεις στο Λονδίνο

Σε συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο συμμετέχουν αυτές τις ημέρες οι ελληνικές τράπεζες με στόχο την προσέλκυση επενδυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών ήταν πολύ μεγάλο, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές το τελευταίο διάστημα λόγω του πολέμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την προέλευση της εντυπωσιακής πιστωτικής επέκτασης, για τις δραστηριότητες των τραπεζών στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και για τις επενδύσεις τους σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.

Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος

Αύξηση κατά περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ σημειώθηκε το δ’ τρίμηνο του 2025 στη συνολική ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ, γνωστότερες ως servicers) για λογαριασμό ξένων funds.

Ετσι, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων ξεπέρασε τα 80 δισ. ευρώ. Κι ενώ η κυβέρνηση επισημαίνει ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση των κόκκινων δανείων το ποσό του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να αυξάνεται. Η αύξηση προήλθε από δάνεια προς επιχειρήσεις, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 28,2 δισ. ευρώ (έναντι 27,6 δισ. το γ’ τρίμηνο), εκ των οποίων τα 10,1 δισ. (από 8,4 δισ.) αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ετοιμη για την ΑΜΚ η CrediaBank

Ετοιμη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η CrediaBank για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 300 εκατ. ευρώ, παρά την αναβολή της ψηφοφορίας που ζητήθηκε από τον βασικό μέτοχο (Thrivest Holding) στη ΓΣ της περασμένης Δευτέρας (16/3). Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή ζητήθηκε για την επίτευξη εσωτερικής συνεννόησης μεταξύ Thrivest και Υπερταμείου.

H ψηφοφορία στη ΓΣ των μετόχων έχει μετατεθεί για τις 27 Μαρτίου, ενώ στις 30 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για συμμετοχή στην ΑΜΚ. Οι χρηματιστηριακές πηγαίνουν τράπεζες Μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του 80,84% της χρηματιστηριακής Euroxx Securities κατέθεσε η Optima Bank, με το μέγιστο αντίτιμο που είναι διατεθειμένη να δώσει να ορίζεται στα 65,5 εκατ. ευρώ. Οπως επισημαίνει η τράπεζα σε σχετική της ανακοίνωση, το συγκεκριμένο τίμημα δεν είναι δεσμευτικό ή οριστικό. Σε κάθε περίπτωση η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή της στη Euroxx Securities είναι η απόκτηση τουλάχιστον του 67% των μετοχών της χρηματιστηριακής.