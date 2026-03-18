Εχει μια αδιαμφισβήτητη ικανότητα ο Γιάννης Λαμπίρης. Δεν πρόκειται μόνο για τη μεγάλη του ατζέντα με πρόσωπα του αθλητισμού. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με έναν δημοσιογράφο που γνωρίζει «πώς να ξετρυπώνει τους πρωταγωνιστές» και εκείνοι του μιλούν. Του δίνουν συνέντευξη. Ετσι συνέβη και με τον Ζέλικο Ομπράνοβιτς. Με τον μεγάλο σέρβο προπονητή και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της καριέρας του, να ανοίγει την καρδιά του δίνοντας μια ιδιαίτερα ανθρώπινη συνέντευξη και όλα αυτά μάλιστα, μια μέρα προτού υποβάλει την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν μετά την ήττα της (τότε) ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Εγινε, μάλιστα, από τον προπονητή ξεχωριστή αναφορά και στον Βασίλη Σπανούλη, καθώς η αγκαλιά των δύο ανδρών στο Μονακό – Παρτιζάν λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς στην μπασκετική κοινότητα. Με τους δύο άνδρες για πρώτη φορά μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους το 2010, να έχουν έναν τέτοιο εναγκαλισμό. Μια συνέντευξη από μόνη της «μεγάλο θέμα».

«Τα ΝΕΑ», λοιπόν, είχαν την τιμητική τους στα 28α Δημοσιογραφικά Βραβεία του ΠΣΑΤ χθες το μεσημέρι στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενώ το βραβείο στον Γιάννη Λαμπίρη φέρει το όνομα του αξέχαστου Πάνου Γεραμάνη, του δημοσιογράφου που άφησε το στίγμα του στη δημοσιογραφία και φυσικά στα «ΝΕΑ» ως δημοσιογράφος, βιογράφος, συγγραφέας αλλά και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Δόθηκαν βραβεία και σε άλλους συναδέλφους για θέματά τους, τιμήθηκαν δημοσιογράφοι για το συγγραφικό τους έργο και επίσης υπήρξαν έπαινοι σε παιδιά που μπήκαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, ειδική τιμή υπήρξε στον Ντέμη Νικολαΐδη, γιατί η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο ξεχωρίζει για τη σαφήνεια και το ήθος.