Το 24ωρο που πέρασε τον βρήκε «κεντρικό πρόσωπο» σε ένα ακόμη πρώιμο μεταγραφικό σενάριο με θέα στο καλοκαίρι. Ρεπορτάζ της ιταλικής «La Stampa»: Ο γενικός διευθυντής της Γιουβέντους Νταμιέν Κομίλι, λέει, στη short listed για τον επόμενο βασικό τερματοφύλακα της Μεγάλης Κυρίας έχει μόλις δύο ονόματα. Το πρώτο, του 23χρονου Κωσταντή Τζολάκη (σ.σ. ο Γκιγιόμ Λίνο Ρεστές της Τουλούζ ο άλλος) που μάλλον πλέον θα πρέπει να το συνήθισε αυτό το «παιχνίδι». Δεν υπάρχει εβδομάδα δίχως σενάριο. Για την Premier League, την Bundesliga. Για όλες εκείνα τα club που τσεκάρουν τα γάντια του αναζητώντας έναν από τους νέους καλύτερους τερματοφύλακες της Ευρώπης.

«Τον τελευταίο καιρό εντείνονται οι εντυπώσεις – όλες θετικές – για τον εικοσιτριάχρονο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, του οποίου το συμβόλαιο που λήγει το 2027 θα μπορούσε να επιτρέψει στη Γιουβέντους να μειώσει την τρέχουσα εκτίμηση της αξίας του από τα 25-30 εκατομμύρια ευρώ» συμπληρώνει η «La Stampa». Και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τζολάκης δεν βρίσκεται τυχαία σε αυτή την «υπό επιτήρηση κλειστή ελίτ». Την Κυριακή με το καλό φτάνει τις 125 συμμετοχές με μια ομάδα όπως οι Ερυθρόλευκοι. Κάτοχος του Conference League (2024), τέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2020, 2021, 2022, 2025), δύο φορές κάτοχος του Κυπέλλου και του νταμπλ (2020, 2025), μια φορά του Σούπερ Καπ (2026). Με 31 συμμετοχές σε ολόκληρη την γκάμα των Κυπέλλων Ευρώπης, ο τερματοφύλακας του περσινού ρεκόρ στο Europa League όταν ο Ολυμπιακός δέχτηκε σε ολόκληρη τη league phase μόλις 3 γκολ. Ο ίδιος που αν καταφέρει το 17ο δίχως παθητικό ματς στη Super League την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΛ βάζει το όνομά του στους πρωταγωνιστές μιας ακόμη ιδιαίτερης ιστορίας.

To No 2 της λίστας

Εχει μόλις 11 γκολ παθητικό φέτος ο Ολυμπιακός στις 25 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αν μείνουν τόσα και στην τελευταία στροφή θα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Super League έπειτα από εκείνη της σεζόν 2019-20. Το πρώτο πρωτάθλημα με τον Πέδρο Μαρτίνς όταν οι Ερυθρόλευκοι στις 26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας έμειναν αήττητοι (20 νίκες) με παθητικό μόλις 9 γκολ. H χρονιά που ο Κωσταντής Τζολάκης έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα παίζοντας τον τελικό Κυπέλλου (με την ΑΕΚ) και τον προημιτελικό της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ αλλά και ένα ματς play offs του πρωταθλήματος μπαίνοντας σαν αλλαγή (κόντρα στον Αρη). Ηταν 17 ετών, έμενε εντός του αθλητικού κέντρου του Ρέντη και διάβαζε για να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Μια ολόκληρη ζωή… Ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που εάν και εφόσον θα αγωνιστεί και στα 26 ματς της φετινής Super League. Και είναι φοβερό ότι έτσι συνέβη και πέρσι. Εκανε 26/26 κερδίζοντας μάλιστα ανάμεσα στα άλλα και τον τίτλο του καλύτερου τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Πέρσι στα 26 ματς της σεζόν ως τα play offs δέχτηκε 16 γκολ (0.61 ανά ματς). Φέτος αν τελειώσει με 11 στα 26 θα ρίξει στα 0.42 γκολ ανά ματς το παθητικό της ομάδας του. Από τα 9 γκολ παθητικό στο πρώτο πρωτάθλημα του Πέδρο Μαρτίνς, οι αμέσως καλύτερες επιδόσεις προκύπτουν σε παθητικό 12 γκολ. Το έκανε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ της σεζόν 2017-18 και ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2022-23. Ιστορικά ο αμέσως επόμενος καλύτερος ανασταλτικά Ολυμπιακός έρχεται μισό αιώνα πριν: Η ομάδα 1972-73 με 13 γκολ. Βεβαίως στην πραγματικότητα αυτή η επίδοση ήρθε σε 34 αγώνες δημιουργώντας μια σχέση με 0.38 γκολ παθητικό ανά παιχνίδι.

Με Ερνέστο και Μπάγεβιτς

Ο Ολυμπιακός της κανονικής διάρκειας στο δεύτερο κερδισμένο πρωτάθλημα του Πέδρο Μαρτίνς δέχτηκε επίσης 13 γκολ αλλά με 0.5 ανά ματς μιας και οι αγωνιστικές ήταν 26. Με παθητικό 14 γκολ ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια για τους Ερυθρόλευκους τις σεζόν 2021-22 και 2022-23 στα πρόσφατα. Είχε συμβεί επίσης τη σεζόν 2008-09 με τον Ερνέστο Βαλβέρδε και την περίοδο 1996-97 στο πρώτο πρωτάθλημα της νέας εποχής. Στο ξεκίνημα της ομάδας που έφερε τη βαριά υπογραφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Λέγαμε για τον Τζολάκη όμως: Για τον ύψους 1.93 πορτιέρο που μέσα στο 2026 στο πρωτάθλημα έχει δεχτεί μόλις τρία γκολ και τέσσερα συνολικά στα τελευταία 15 του πρωταθλήματος! Σε αυτό το διάστημα έχει κρατήσει την εστία του απαραβίαστη 11 φορές! Συνολικά στη Super League χρεώνεται με 42 επεμβάσεις (1,68 ανά παιχνίδι) με το ποσοστό επιτυχίας του να φτάνει στο εντυπωσιακό 79,2%. Εννοείται ότι ο Πέδρο Μαρτίνς τον ξεχώρισε και του έδωσε την ευκαιρία της πρώτης ομάδας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως είναι εκείνος που τον καθιέρωσε χαρίζοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο έναν τοπ πορτιέρο. Συνολικά έχει 92 ματς με τον Βάσκο ως εδώ σε αυτή την απίθανη διετία. Από τα μέσα Μάρτη του 2024 (14/3) και εκείνο το ιστορικό ματς με τη Μακάμπι: Το 1-6 που άνοιξε τον δρόμο για την πιο όμορφη ερυθρόλευκη ιστορία.