O Mπερναμπάς Βάργκα στις δέκα συμμετοχές που έχει κάνει έως τώρα με τη φανέλα της ΑΕΚ, πείθει για τις δυνατότητές του. Bρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν σκόρερ, έναν παίκτη με δυνατότητα να αγωνιστεί είτε μόνος στην κορυφή της επίθεσης είτε μαζί με άλλον ικανό στράικερ, όπως κάνει με τον Γιόβιτς. Και προφανώς όλα αυτά θα έχουν συνέχεια, ενώ ο Βάργκα θα αποκτήσει παραπάνω ηθικό και αυτοπεποίθηση, αφού κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ουγγαρίας για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια με Σλοβενία και Ελλάδα. Ο σέντερ φορ της ΑΕΚ μετρά 13 γκολ σε 28 παρουσίες με τη φανέλα των Μαγυάρων και ο (προπονητής) Μάρκο Ρόσι τον εμπιστεύεται.

Τονίζεται πως η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου, σε ένα από τα δύο φιλικά που θα δώσει (το άλλο είναι κόντρα στην Παραγουάη), στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει των υποχρεώσεών της στο επόμενο Nations League.

Επιστρέφοντας στην ΑΕΚ, μετά το 4-0 με την Τσέλιε εκτός έδρας, η υπόθεση πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League έχει «κλειδώσει» για τους Κιτρινόμαυρους. Αύριο το βράδυ (19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια σφραγίζεται και τυπικά το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης και χθες γνωστοποιήθηκε πως ο ιταλός διαιτητής Σιμόνε Σότσα θα είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Βοηθοί του ορίστηκαν οι συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, τέταρτος διαιτητής ο Τζοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Λούκα Παϊρέτο και Ντανιέλε Ντοβέρι.

Το θέμα όσον αφορά στη ρεβάνς είναι αν προχωρήσει σε αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς και αν ναι, πόσες θα είναι αυτές. Το ευρύ σκορ του αγώνα στην έδρα της Τσέλιε, δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή όχι να κάνει πειράματα, αλλά να δοκιμάσει και παίκτες που δεν αγωνίζονται τόσο συχνά. Ισως στην τελική απόφαση του τεχνικού να παίξει ρόλο και το γεγονός πως έξι παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να απουσιάσουν από το επόμενο ματς. Ολα, προφανώς, είναι θέμα διαχείρισης της κατάστασης.

Τέλος, σε απολογία κλήθηκαν τέσσερις ομάδες από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League για τα περιστατικά που σημειώθηκαν στους αγώνες της 25ης αγωνιστικής. Είναι ο Ατρόμητος, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΛ.