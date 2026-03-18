Η αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου στις Σέρρες ήταν για τον Αρη μία επιστροφή στη γνωστή προβληματική απόδοσή του επιθετικά.

Προφανώς και ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν μπορεί να κάνει… αγγέλους – όπως είχε πει κάποτε ως προπονητής του Αρη ο Νίκος Αναστόπουλος – μέσα σε μόλις δύο παιχνίδια. Σίγουρα, όμως, η απουσία του Μπενχαμίν Γκαρέ αποτέλεσε εμπόδιο ώστε οι Θεσσαλονικείς να γίνουν πιο δημιουργικοί και να έχουν καλύτερη ανάπτυξη από την πίσω ζώνη.

Ηταν τα δύο βασικά προβλήματα στις Σέρρες, τα οποία αποτελούν και δύο σημαντικά προτερήματα του βραχύσωμου μεσοεπιθετικού. Με την επιστροφή από την τιμωρία του, ο Γρηγορίου τον… αγκαλιάζει πατρικά και μαζί θα περπατήσουν το «μονοπάτι» το οποίο οδηγεί στην κρίσιμη αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (22/03) κόντρα στον ΟΦΗ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο έλληνας τεχνικός παρέταξε κατ’ ανάγκη μία διαφορετική επιθετική τετράδα κόντρα στον Πανσερραϊκό. Τώρα, καλείται να τη… χτίσει πάλι από την αρχή και με τον Γκαρέ στο επίκεντρο. Ο 25χρονος άσος είναι η μοναδική σίγουρη επιλογή για τη γραμμή κρούσης, επιστρέφοντας στον ρόλο του επιτελικού μέσου. Πάνω σε αυτόν θα επιλέξει ο Γρηγορίου τόσο τους εξτρέμ όσο και τον επιθετικό που θα τοποθετήσει στην κορυφή. Επιλογές; Μπόλικες και στα χαρτιά η πρώτη είναι αυτή του Κάρλες Πέρεθ. Στην περίπτωσή του, όμως, υπάρχει ένα «αλλά».

Ο ισπανός εξτρέμ όχι μόνο δεν ξεκίνησε κόντρα στον Πανσερραϊκό, αλλά δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο. Ο Γρηγορίου προτίμησε τους Δώνη και Γιαννιώτα για να δώσουν βοήθειες στη διάρκεια του ματς. Μία κίνηση… μήνυμα προς τον Πέρεθ, ο οποίος πήρε ουκ ολίγες ευκαιρίες φέτος. Ενα σύνολο 21 αγώνων – σχεδόν σε όλους βασικός – με μηδενικά γκολ και ασίστ, τη στιγμή που έστω και ως δανεικός από τη Θέλτα κοστίζει στον Αρη σχεδόν 1 εκατ. ευρώ σε μισθούς! Ακόμα πάντως και αν ο Πέρεθ εμφανίζει σημάδια ποδοσφαιρικής ζωής, η απόφαση του Αρη να τον στείλει πίσω στη Θέλτα μοιάζει ειλημμένη.

Μπήκε ο Καντεβέρε

Η επιστροφή του επιθετικού από τη Ζιμπάμπουε στις προπονήσεις μετά τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες, ήταν η ευχάριστη είδηση της χθεσινής ημέρας. Ο 30χρονος επιθετικός θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες ενόψει ΟΦΗ, τη στιγμή που οι Σούντμπεργκ – Γένσεν ξεκίνησαν ατομικό και αναμένεται να επανέλθουν μετά τη διακοπή των Εθνικών.