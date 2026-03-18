Την αναστολή ασύλου για όσους καταφθάνουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής με βάρκες εξετάζει εκ νέου το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στην περίπτωση που οι ροές προς την Κρήτη συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στελέχη του υπουργείου τονίζουν στα «ΝΕΑ» πως η αναστολή ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή ως σκέψη εφόσον οι ροές κρατηθούν σε υψηλούς αριθμούς, «άλλωστε πρόκειται για ένα επιτυχημένο μέτρο».

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Frontex, οι έντονες καιρικές συνθήκες στις βασικές μεταναστευτικές οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ενωση συνέχισαν να συμβάλλουν στην πτωτική τάση των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων. Ο αριθμός των αφίξεων μειώθηκε απότομα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σημειώνοντας πτώση 52% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Μάλιστα, καταγράφηκαν σχεδόν 12.000 παράτυπες διελεύσεις, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που συνέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Παρά τη συνολική μείωση των αφίξεων προς τη χώρα κατά 41% – που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ροές από την Τουρκία –, το βασικό μέτωπο, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είναι η μεταναστευτική διαδρομή που έχει αφετηρία τη Λιβύη και προορισμό την Κρήτη. «Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε αύξηση μεταναστευτικών ροών από το συγκεκριμένο κανάλι, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε σκληρά μέτρα, όπως πήραμε και το προηγούμενο καλοκαίρι, είτε με αναστολή ασύλου είτε με οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί». Υπενθυμίζεται πως ήδη το μέτρο αυτό είχε εφαρμοστεί τον Ιούλιο, με τρίμηνη διάρκεια, προκειμένου να περιορίσει τις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι ξεκινούσαν από την Αφρική.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή της χρονιάς στις ακτές της Κρήτης έφτασαν σχεδόν 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες, με τις λιμενικές αρχές να καλούνται να συνδράμουν σε 41 περιστατικά. Οπως σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, από τα μέσα Ιανουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου οι κακές καιρικές συνθήκες δεν ήταν σύμμαχος των διακινητών, οπότε δεν μπορούσαν οι βάρκες να φύγουν από τη Λιβύη. «Το σκηνικό άλλαξε εντελώς μόλις έφτιαξε ο καιρός. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως έγινε απόβαση και το ίδιο θα γίνεται σε κάθε “παράθυρο” καλοκαιρίας». Είναι ενδεικτικό πως από τις 3 έως και τις 11 Μαρτίου καταγράφηκαν 31 περιστατικά με συνολικά 1.480 υπηκόους τρίτων χωρών.

Πάντως, χθες καταγράφηκε νέο περιστατικό με άφιξη μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Ομάδα 39 ατόμων – όλοι άνδρες – εντοπίστηκε στην παραλία «Χρυσόστομος», κοντά στα Καλά Λιμάνια.

Δικογραφία

Στο μεταξύ, συνελήφθη τη Δευτέρα από τις νορβηγικές αρχές στο σπίτι του στην πόλη Τρόμσο της σκανδιναβικής χώρας ο ιδρυτής της ΜΚΟ Aegean Boat Report, Τόμι Ολσεν, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος από την Ελλάδα. Εις βάρος του Ολσεν είχε σχηματιστεί δικογραφία για βαριά αδικήματα, όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και η διευκόλυνση εισόδου και διαμονής προσφύγων, και πλέον αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νορβηγός έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε επαφή με διακινητές ή εγκληματικά δίκτυα, ούτε έλαβε οποιαδήποτε αμοιβή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης, ο Ολσεν εργάστηκε ως εθελοντής στη Λέσβο την περίοδο 2015-2016, ωστόσο δυσκολεύτηκε, όπως αναφέρεται, να λάβει πραγματικά ενημερωμένες πληροφορίες ενώ εργαζόταν επί τόπου. «Η έλλειψη πληροφοριών μερικές φορές σε έκανε να παίρνεις λάθος αποφάσεις και κρίσιμες πληροφορίες δεν λαμβάνονταν εγκαίρως για να σωθούν ζωές» τονίζεται. Με την επιστροφή του στη γενέτειρά του, ο Νορβηγός ξεκίνησε τη συλλογή των πληροφοριών που θεωρούσε ότι του έλειπαν, ώστε να μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους εθελοντές και τις οργανώσεις επί τόπου στα ελληνικά νησιά.