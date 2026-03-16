Μετά τον Βόλο η ΑΕΚ «πέταξε» άλλους δύο βαθμούς στο Περιστέρι μένοντας στο 2-2 με τον Ατρόμητο και μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου της Super League συγκατοικεί πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η Ενωση βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το παιχνίδι με δύο υπέροχα γκολ του Γιόβιτς, αλλά δέχθηκε άμεσα την ισοφάριση από τους Περιστεριώτες που την πλήγωσαν με το μεγάλο της φετινό όπλο. Τις στημένες φάσεις, από τις οποίες προήλθαν και τα δύο γκολ τους, με τους Κιτρινόμαυρους να χάνουν απίθανη ευκαιρία με διπλό δοκάρι στις καθυστερήσεις για να πάρουν το τρίποντο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με τρεις αλλαγές σε σχέση με την Τσέλιε καθώς άφησε στον πάγκο τους Πήλιο, Πινέδα και Γκατσίνοβιτς για να ξεκινήσει τους Πενράις, Μάνταλο και Λιούμπισιτς, με τον τελευταίο ειδικά να μη δικαιώνει σε καμία περίπτωση την επιλογή του προπονητή του. Από την άλλη, ο Ατρόμητος είχε στην εντεκάδα του δύο πρώην παίκτες του Δικεφάλου. Τον Μήτογλου που έπαιξε για πρώτη φορά βασικός και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, αλλά και τον Τσούμπερ. Εξαιρετικοί και οι δύο για τη νέα τους ομάδα που πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνει για να αποφύγει τα πλέι άουτ, αν και όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και επιχείρησε να σκοράρει νωρίς όπως και στη Σλοβενία. Μόνο που έπεσε πάνω στον Γκουγκεσασβίλι ο οποίος με δύο σπουδαίες επεμβάσεις στα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του ματς δεν επέτρεψε σε Μάνταλο και Μουκουντί να βρουν δίχτυα. Η Ενωση συνέχισε να πιέζει έντονα και να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ, σταδιακά όμως ο Ατρόμητος άρχισε να παίρνει μέτρα και να ισορροπεί. Ενα λάθος του Μουκουντί στο 28′ έδωσε ευκαιρία για σουτ στον Ουκάκι που δεν ανησύχησε τον Στρακόσα, αλλά στο 33′ από εκτέλεση φάουλ του Ούρονεν στο δεύτερο δοκάρι ο Μήτογλου με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0 κόντρα στην πρώην ομάδα του και δεν πανηγύρισε.

Με την ψυχολογία στα ύψη η ομάδα του Περιστερίου απείλησε ξανά στο 37′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ ενώ στο 43′ ο Μάνταλος έκανε λάθος στο κέντρο, με τον Καραμάνη να παίρνει και να πιάνει τρομερό σουτ. Ο Στρακόσα βρήκε την μπάλα, εκείνη σταμάτησε στο δοκάρι και στρώθηκε στον εκτεθειμένο Μπακού που σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους δίχτυα βρήκε και ο Βάργκα με ωραία ενέργεια από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, αλλά και αυτό το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Ούγγρος ήταν εκτεθειμένος όπως φάνηκε στο ημιαυτόματο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε διάθεση να βρει το γρήγορο γκολ, αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει. Ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι Πινέδα και Ζοάο Μάριο για να φρεσκάρει την ομάδα του και στο 63′ ήρθε το 1-1 με υπέροχο πλασέ του Γιόβιτς από το ύψος της περιοχής. Πολύ γρήγορα η Ενωση βρήκε και το γκολ της ανατροπής καθώς στο 69′ ο Ρότα έδωσε στον Κοϊτά, εκείνος γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς με πλασέ σε κενό τέρμα ουσιαστικά έκανε το 1-2. Μόνο που οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ για τους φιλοξενούμενους καθώς ο Ατρόμητος χτύπησε αμέσα από ακόμα μία στημένη φάση.

Στο 71′ συγκεκριμένα ο Ούρονεν εκτέλεσε ένα κόρνερ, η μπάλα πέρασε ξανά στο δεύτερο δοκάρι και ο Μουτουσαμί αμαρκάριστος έκανε το 2-2 με πλασέ. Από εκεί και μετά το ματς έγινε άναρχο, η ΑΕΚ έψαχνε με κάθε τρόπο το γκολ και θα μπορούσε να το βρει σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όπου η μπάλα και ο Γκουγκεσασβίλι δεν της έκαναν το χατίρι. Αρχικά στο 86′ ο Γεωργιανός έβγαλε εντυπωσιακά μία κεφαλιά του Βάργκα από κόρνερ και στο 90+3′ χάθηκε απίθανη διπλή ευκαιρία. Από νέο κόρνερ ο Μουκουντί κέρδισε τους πάντες στον αέρα, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο και στην επαναφορά από πλάγια θέση ο Γιόβιτς σημάδεψε και το κάθετο δοκάρι. Το 2-2 δεν άλλαξε ως το τέλος, με τον Ατρόμητο να έχει την τελευταία καλή στιγμή με μία κεφαλιά του Μήτογλου από εκτέλεση φάουλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γήπεδο βρέθηκαν και περίπου 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ που ήρθαν σε αντιπαράθεση με εκείνους των γηπεδούχων στο τέλος του ματς, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα με την παρέμβαση στης Αστυνομίας πριν ξεφύγει η κατάσταση.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Κίνι, Καραμάνης, Μουτουσαμί (89′ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (62′ Τσαντίλας), Μπάκου (79′ Πνευμονίδης), Ουκάκι (89′ Τζοβάρας), Τσούμπερ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (77′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77′ Ελίασον), Μάνταλος (52′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (88′ Κουτέσα), Λιούμπισιτς (52′ Πινέδα), Γιόβιτς, Βάργκα.