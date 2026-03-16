Τα ευρωπαϊκά δίκτυα και οι ενεργειακές υποδομές θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του Συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Στο Συμβούλιο οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών-μελών της Ενωσης αναμένεται να συζητήσουν στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

Εν μέσω της κρίσης στη Μ. Ανατολή, της αβεβαιότητας που η κρίση αυτή προκαλεί, αλλά και της διεθνούς ανόδου τιμών στην ενέργεια, στόχος του Συμβουλίου είναι να αναδειχθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αναζητηθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάλιστα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα (Grids Package) έχουν έντονο «ελληνικό χρώμα», καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που είχε φέρει το θέμα στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το σχέδιο αυτό αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν. Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση για το πακέτο ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων (European grids package), δηλαδή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού σχετικά με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές αλλά και τη νέα οδηγία αδειοδότησης δικτύων.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών αποτελούν προτεραιότητα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς μέσω των διασυνδέσεων τα εθνικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν ηλεκτρική ισχύ, επιτρέποντας τη μεταφορά ενέργειας από περιοχές με πλεόνασμα παραγωγής σε περιοχές με υψηλότερη ζήτηση.

Επίσης θα συζητηθούν και η βελτίωση της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας των χωρών, η ενίσχυση του εξηλεκτρισμού και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του γεύματος που θα παρατεθεί, οι υπουργοί Ενέργειας θα έχουν συνάντηση με τον προσωρινό διευθυντή του ACER, Volker Zuleger, και τη γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Εργων της ΕΤΕπ, Laura Piovesan, για να συζητήσουν τους τρόπους επιτάχυνσης των επενδύσεων σε σχέση με την καθαρή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.