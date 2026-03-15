Η υπόθεση του θανάτου της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία φώτισαν τις συνθήκες έντονης πίεσης που φέρεται να αντιμετώπιζε στο σχολείο. Ο αιφνίδιος θάνατος της εκπαιδευτικού, που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ερωτήματα για το κλίμα που επικρατούσε στη δουλειά της, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας. Ομως τα όσα έγιναν και εκείνα που δεν έγιναν ανοίγουν εκ νέου μια μεγάλη συζήτηση για τα φαινόμενα πίεσης και σχολικού εκφοβισμού.

Οχι μόνο μεταξύ των παιδιών αλλά και για τα όσα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες. Το bullying, κάθε είδους, παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην εκπαίδευσή μας. Και η κατάσταση χειροτερεύει.

Την προηγούμενη φορά που οι ΗΠΑ φιλοξένησαν το Μουντιάλ, το 1994, τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» είχαν γίνει πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Στελέχη εθνικών ομάδων συγκρούστηκαν με τη FIFA, που αρνούνταν να επιτρέψει μικρά διαλείμματα στους αγώνες για να πιουν οι ποδοσφαιριστές νερό ή να δροσιστούν. Τρεις δεκαετίες μετά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στο Μουντιάλ του 2026 τα διαλείμματα ενυδάτωσης θα είναι υποχρεωτικά σε όλους τους αγώνες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ο διαιτητής θα διακόπτει το παιχνίδι στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου για τρία λεπτά. Κάπως έτσι, γράφει η «Guardian», o πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνοεφηύρε 437 λεπτά επιπλέον διαφημιστικού χρόνου, «συνεχίζοντας να οδηγεί το ποδόσφαιρο σε αχαρτογράφητα νερά».

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Δαδιά του Εβρου το καλοκαίρι του 2023 έκαιγε επί 17 ημέρες χιλιάδες στρέμματα δάσους, καταστρέφοντας μια περιοχή όπου ζούσαν μαυρόγυπες. Εκείνο το φθινόπωρο οι επιστήμονες κατασκεύασαν τεχνητές φωλιές στις κορυφές δέντρων, σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν στην περιοχή τα απειλούμενα πτηνά. Φέτος υπήρξαν για πρώτη φορά γεννητούρια σε δύο από αυτές τις φωλιές. Δύο ζεύγη μαυρόγυπων γέννησαν και κλωσσούν τα αβγά τους – μια μεγάλη ελπίδα για την παραμονή του μεγαλύτερου αρπακτικού πουλιού της Ευρώπης εκεί. Η ελπίδα είναι πως, καθώς τα καμένα δέντρα πέφτουν, οι επιστήμονές μας θα μπορούν με τεχνητό τρόπο να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαυρόγυπες να συνεχίσουν να αναπαράγονται στην περιοχή.

Πέρασε 178 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο αστροναύτης της NASA Ρον Γκάραν ολοκλήρωσε σχεδόν 3.000 τροχιές γύρω από την Γη. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο διαφορετικά φαίνεται ο κόσμος μας από ψηλά και συνειδητοποίησε, όπως λέει, ότι η ανθρωπότητα «ζει ένα ψέμα». «Πολλά από τα συστήματα στα οποία βασίζεται η ανθρωπότητα είναι χτισμένα γύρω από μια λανθασμένη ιδέα: ότι οι φυσικοί πόροι της Γης είναι απλώς μια θυγατρική της οικονομικής ανάπτυξης» λέει. «Ο τρόπος με τον οποίο η ανθρωπότητα οργανώνει τις προτεραιότητές της – οικονομία, κοινωνία, πλανήτης – είναι θεμελιωδώς λανθασμένος. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες: τον πλανήτη, την κοινωνία και στο τέλος την οικονομία. Τότε θα συνεχίσουμε την εξελικτική μας διαδικασία».